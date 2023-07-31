Про це 24 Каналу розповів сержант роти ударних БпЛА й артилерійської розвідки 92 ОМБр Олесь Маляревич. Він додав, що росіяни кидають в "топку" нові підрозділи й перекидають з інших ділянок фронту.

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Ініціатива й перевага на боці ЗСУ

Для ворога Бахмут – це такий своєрідний Сталінград. Місто-фортецю росіяни захоплювали довго й не рахуючись з власними втратами. Тепер окупанти опинилися в пастці власного піару, тому не можуть покинути Бахмут.

Я можу впевнено сказати, що ініціатива й перевага зараз повністю на боці Збройних Сил у районі Бахмута. Рухаємося з лівого та правого флангів, спеціальні підрозділи точково працюють і в самому місті,

– мовив Маляревич.

Українські бійці на Бахмутському напрямку крок за кроком, метр за метром рухаються й звільняють наші території від російської окупації.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

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Які сили окупантів зосереджені у районі Бахмута

Зараз окупанти затикають дірки на фронті тим, що мають й тими, хто поруч. Також росіяни вимушені перекидати на Бахмут нові підрозділи, бо він зжирає всі сили та техніку противника.

Це зараз кажуть, що там солянка, а якщо подивитися 10 днів тому, там були серйозні кадрові підрозділи, спецпризначенці й танкова дивізія. Вони зазнали втрат й пішли на відновлення,

– зазначив сержант роти ударних БпЛА.

На Бахмутському напрямку, як зауважив Маляревич, російська армія використовує професійні підрозділи, але й залучає всі наявні ресурси.

Ситуація на фронті