Про це 24 Каналу розповів сержант роти ударних БпЛА й артилерійської розвідки 92 ОМБр Олесь Маляревич. Він додав, що росіяни кидають в "топку" нові підрозділи й перекидають з інших ділянок фронту.
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Ініціатива й перевага на боці ЗСУ
Для ворога Бахмут – це такий своєрідний Сталінград. Місто-фортецю росіяни захоплювали довго й не рахуючись з власними втратами. Тепер окупанти опинилися в пастці власного піару, тому не можуть покинути Бахмут.
Я можу впевнено сказати, що ініціатива й перевага зараз повністю на боці Збройних Сил у районі Бахмута. Рухаємося з лівого та правого флангів, спеціальні підрозділи точково працюють і в самому місті,
– мовив Маляревич.
Українські бійці на Бахмутському напрямку крок за кроком, метр за метром рухаються й звільняють наші території від російської окупації.
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Які сили окупантів зосереджені у районі Бахмута
Зараз окупанти затикають дірки на фронті тим, що мають й тими, хто поруч. Також росіяни вимушені перекидати на Бахмут нові підрозділи, бо він зжирає всі сили та техніку противника.
Це зараз кажуть, що там солянка, а якщо подивитися 10 днів тому, там були серйозні кадрові підрозділи, спецпризначенці й танкова дивізія. Вони зазнали втрат й пішли на відновлення,
– зазначив сержант роти ударних БпЛА.
На Бахмутському напрямку, як зауважив Маляревич, російська армія використовує професійні підрозділи, але й залучає всі наявні ресурси.
Ситуація на фронті
- Військовий експерт Олег Жданов повідомив, що Кліщіївка опинилась у вогняному мішку, тому російський десант, який перебуває в селі, може потрапити в котел.
- Збройні Сили України просуваються вперед, попри перевагу ворога в озброєнні та живій силі. До того ж втрати українських військ під час наступу значно менші, ніж у російських окупантів.
- Українські захисники зайняли панівні висоти навколо Бахмута, зокрема біля Кліщіївки. Звідти вони випалюють ворога з артилерії. У такий спосіб наші бійці не лише наближають звільнення міста-фортеці, а й вибивають росіян з населених пунктів поблизу.