Загалом під час своїх вилазок команда з 20 осіб ліквідувала понад 500 росіян. Однак не всі з команди пишаються числом. Снайпери говорять, що вони не вбивають людей, а знищують ворога.

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Відбір на основі людяності

Протягом останніх пів року неподалік Бахмуту діє підрозділ з 20 осіб, яких охрестили "привиди". Їх база розташована, як вони самі кажуть, на "краю існування" — на околиці зруйнованого міста. До них навіть дістає ворожа артилерія. Проте "привиди" вже навіть не здригаються від вибухів.

Артилерія завжди змушує людей хвилюватися. Від артилерії можна сховатися, але не від снайпера,

– говорить командир загону.

Керує командою чоловік з позивним "Привид". Він особисто відправив на той світ 76 росіян. Офіційно підтверджена кількість ліквідованих всіма "привидами" окупантів – 524 особи. Снайпери записують кожен постріл через приціли їх рушниць.

Серед снайперів є не тільки досвідчені військові. Наприклад, "Кузя" до війни працював на заводі. Він каже, що ніколи не любив зброї, проте Росія вимусила взяти її до рук. У команді є і зовсім новачок – "Британець". Його охрестили так після підготовки у Великій Британії. Він поки не ліквідував жодного окупанта. Загалом, "Привид" каже, що він відібрав кожного члена команди на основі їхньої "людяності та патріотизму", а не військового досвіду та навичок.

За шість місяців кілька членів команди отримали поранення, включно з "Привидом". Проте жоден з них не загинув.

Нічна операція "привидів"

На місію вирушили "Кузя" та "Тарас" – його коректувальник. Максимально до лінії фронту їх наблизить чоловік, якого кличуть "Кущ". Звідти військові повинні пройти ще понад 1,5 кілометра, що дістатися до місця призначення.

"Кузя" готується до вилазки / BBC

Коли "Кущ" запустив машину, всі присутні перехрестилися. А після водій ввімкнув музику – український реп. Він каже, що музика підіймає настрій та заглушує звук обстрілів. Через звук машини погано чути вибухи, однак час від часу "Кущ" показує на небо та попереджує: "Наближається". Після цього чути декілька прильотів.

Після 20 хвилин їзди, команда висадилася неподалік зруйнованого будинку. "Кущ" та "Тарас" вирушили в сторону лісу. Перед тим, як їхати на базу, "Кущ" каже хлопцям вслід: "Бог з вами".

На базі всі з тривогою очікують сигналу від снайперів. "Кущ" та "Британець" нервово крокують, а "Привид" дзвонить своїй семирічній доньці. "Я люблю тебе, тату", – чути з динаміку мікрофона. Це ненадовго повертає до нормального життя, але "Привид" вже навчив дочку розбирати зброю.

Після семи годин сну "Кущ" вирушає за "Кузею" та "Тарасом". Надворі вже темно – "Кущ" намагається їхати по пам'яті, щоб не вмикати фари. Авто успішно забирає двох снайперів та повертається на базу. Під час вилазки снайпери ліквідували російського кулеметника. Один постріл – одна ціль.

Тепер вони будуть відпочивати до наступної нічної вилазки.

Ситуація на Бахмутському напрямку