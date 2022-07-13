Кроме того, российские оккупанты не прекращают наносить ракетные удары по территории почти всей Украины. О происходящем на каждом из направлений традиционно рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Главное Ракетный обстрел Запорожья, удары ВСУ по складам врага продолжаются: основное за 140 день войны

Какая ситуация на фронте 13 июля: данные Генштаба ВСУ

На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений.

Враг намерен усилить контрразведывательный режим в приграничных районах Курской области. Для этого он принимает соответствующие меры на Сиверском направлении. Обстрелял из минометов районы населенных пунктов Волковка, Волфин и Покровка Сумской области – военных объектов там не было. Также противник вел воздушную разведку БпЛА недалеко от Заруцкого, Шалыгиного и Старикового.

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