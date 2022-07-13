Крім того, російські окупанти не припиняють завдавати ракетних ударів по території майже всієї України. Про те, що відбувається на кожному з напрямків, традиційно розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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Яка ситуація на фронті 13 липня: дані Генштабу ЗСУ

На Волинському та Поліському напрямках наразі без особливих змін.

Ворог має намір посилити контррозвідувальний режим у прикордонних районах Курської області. Для цього він вживає відповідних заходів на Сіверському напрямку. Обстріляв із мінометів райони населених пунктів Вовківка, Волфине та Покровка Сумської області – військових об'єктів там не було. Також противник вів повітряну розвідку БпЛА неподалік Заруцького, Шалигиного та Старикового.

Щодо Харківського напрямку, то основні зусилля російська армія зосереджує на недопущенні просування українських військ. Також на цьому напрямку загарбники намагалися здійснити штурм в напрямку Дементіївки, втім, не вийшло – наші воїни вкотре відбили їх. Тож зараз загарбники поповнюють запаси та намагається доукомплектувати підрозділи, які зазнали втрат.

На жаль, жителі таких населених пунктів як Харків, Дементіївка, Руські та Черкаські Тишки, Слатине, Прудянка, Залиман, Старий Салтів, Петрівка, Руська Лозова, Уди, Явірське, Коробочкине та Перемога, були змушені знову перебувати під ворожими обстрілами.

Крім того, росіяни завдали удару парою вертольотів Ка-52 поблизу Верхнього Салтова та Петрівки.

На Слов'янському напрямку ворог здійснює вогневе ураження із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах окремих населених пунктів. Від авіаудару знову страждала Мазанівка. Також російська армія ввела штурмові дії у напрямках Іванівки та Долина, але без успіху.

Впродовж доби 13 липня активних дій не спостерігалося і на Краматорському напрямку. Зазначається, що ворог обстрілював із ствольної артилерії та мінометів райони Миколаївки, Кривої Луки, Сіверська, Серебрянки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки, а біля Спірного - авіаційні удари.

На Бахмутському напрямку окупанти здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Виїмка, Берестове, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Покровське, Бахмут, Опитне, Весела Долина, Вершина, Травневе, Вуглегірська ТЕС, Кодема, Торецьк, Шуми, Майорськ і Зайцеве. Також завдали авіаційного удару неподалік Вершини.

Як і на інших, ворог намагався здійснити штурм, зокрема в напрямках Веселої Долини, Яковлівки та Вершини. Однак воїни ЗСУ бездоганно виконують свою роботу – вони влучним вогнем звели нанівець їхні спроби. Розвідку боєм в районі Покровського ворог теж провалив.

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