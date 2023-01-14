Об актуальной ситуации на фронтах на вечер 14 января доложили в Генеральном штабе ВСУ.

Важно Зеленский отреагировал на террористический удар россиян по Днепру и показал последствия

Трагедия в Днепре: последние данные

Днем российская ракета попала в жилой многоквартирный дом в Днепре. По состоянию на 19:00 известно о:

5 погибших,

39 раненых гражданских людей, в том числе 7 детей.

Спасательная операция продолжается. Мэр города Борис Филатов сообщил, что завалы в Днепре будут разбираться всю ночь. На месте попадания плохая связь, а все районы полностью обесточены и отключены от систем.

Справка. В результате циничного удара по Днепру полностью разрушены 72 квартиры. Как сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, там было прописано 100 – 200 человек.

Ракетный террор не утихает

Всего в течение суток противник нанес 3 авиационных и примерно 50 ракетных ударов по нашей территории. А именно:

С утра зенитными управляемыми ракетами С-400 (С-300) с северного направления была атакована столица.

Позже государство-террорист применило высокоточное оружие: крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, Х-22, крылатые ракеты морского базирования "Калибр", управляемые авиационные ракеты Х-59 по объектам критической инфраструктуры Украины.

Всего враг осуществил около 28 пусков крылатых ракет разного базирования и 5 пусков управляемых авиационных ракет. Силы и средства Воздушных сил ВСУ во взаимодействии с подразделениями других составляющих сил обороны уничтожили 18 крылатых ракет и 3 управляемые авиационные ракеты. Продолжается подсчет и уточнение. Кроме того, оккупанты совершили 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Какая ситуация на фронтах

В Генштабе отметили, что противник не оставляет своих намерений полностью захватить Донецкую область. С этой целью враг сосредотачивает основные усилия на наступательных действиях Бахмутского направления.

Продолжаются тяжелые бои за Соледар. Наши воины круглосуточно отражают атаки врага. Оккупанты терпят большие потери,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Также противник ведет наступление на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

На Купянском направлении пытается улучшить тактическое положение, а на Запорожском и Херсонском – обороняется.

направлении пытается улучшить тактическое положение, а – обороняется. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений. Наступательных группировок противника не обнаружено.

В целях усиления оборонных способностей своих подразделений на левобережной Херсонщине, враг проводит передислокацию. Отмечается перемещение личного состава, вооружения, военной техники и боеприпасов.

Враг терпит потери и имеет проблемы в укомплектовании

Как отметили в Генштабе ВСУ, противник продолжает ежедневно нести потери в живой силе и это сказывается.

Низким до 40% остается уровень укомплектования отдельных подразделений 3 отдельной мотострелковой бригады 1 армейского корпуса, которые расположены в районе Горловки Донецкой области. И это, несмотря на недавнее доукомплектование мобилизованными и контрактниками,

– сказали в Генеральном штабе.

Показательно, что личному составу запрещено покидать местоположение – таким образом оккупанты хоть как-то пытаются предотвратить дезертирство.

Российские оккупационные власти на временно оккупированных территориях Донецкой области пересматривают категории граждан призывного возраста, которые раньше имели так называемую "бронь". В частности, работники экстренных и коммунальных служб уже об этом предупреждены.

Достижение наших ВСУ за сутки

Украинская авиация в течение суток нанесла пять ударов по районам сосредоточения захватчиков, а ракетчики и артиллеристы поразили пять таких районов и состав боеприпасов врага.

На 14 января украинские защитники и защитницы ликвидировали уже 114 660 захватчиков. За сутки количество захватчиков сократилось еще на 530 человек. Это минимальные подтвержденные данные, поскольку трудно вести точные подсчеты во время упорных боев.