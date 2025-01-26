Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00.

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Бои на фронте 26 января

В Генеральном штабе сообщили, что российские войска совершили 31 авиационный удар, применив 41 КАБ, атаковал почти 700 дронами-камикадзе и почти 4000 обстрелял из различных типов вооружения позиций украинских войск и населенные пункты.

На Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения в районе Волчанска. ВСУ отбили три атаки, один бой с оккупантами продолжается.

На Купянском направлении противник атаковал украинские позиции 11 раз у Степной Новоселовки, Колесниковки, Глушковки и Загрызово. Россияне ударили КАБами по Купянску, Кучеровке и Петропавловке.

На Лиманском направлении произошло 15 боестолкновений. Оккупанты пытались продвинуться в районе Грековки, Новоегоровки, Надежды, Зеленого Гая, Макеевки, Ямполовки и Торского. На этом участке до сих пор продолжается один бой.

На Краматорском направлении российские войска наступают недалеко от населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Белая Гора. За сутки состоялась 21 вражеская атака, одно боестолкновение продолжается.

На Торецком направлении россияне пытались вклиниться в оборону ВСУ 8 раз. В районе Торецка все атаки отбиты. Константиновка, Екатериновка и Клебан-Бык оказались под ударом вражеских КАБов.

На Покровском направлении оккупанты в течение дня совершили 70 штурмов. Это направление до сих пор остается самым горячим. Россияне активно действуют вблизи Водяного Второго, Миролюбовки, Елизаветовки, Луча, Зеленого, Удачного, Котлиного, Надиевки, Успеновки, Андреевки, Шевченко, Дачного и Янтарного. 6 боестолкновений продолжаются.

На Новопавловском направлении продолжается три боестолкновения. Россияне 11 раз наступали на позиции ВСУ, пытаясь продвинуться в районе Константинополя, Разлива, Раздольного, Новоселки и Большой Новоселки.

На Ореховском направлении за сутки украинские защитники отбили одну атаку россиян у Новоандреевки.

Тако один раз враг пытался атаковать на Приднепровском направлении, но успеха не имел.

У Курской области российские войска сбросили 29 КАБ и осуществили 395 артиллерийских обстрелов. ВСУ отбили 7 атак противника.

В Генштабе за борьбу в чрезвычайно сложных условиях отметили воинов 425 отдельного штурмового полка "Скала", 46 отдельной аэромобильной бригады, 13 бригады оперативного назначения "Хартия" и 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.