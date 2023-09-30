Кроме того, враг не прекращает диверсионную деятельность на Севере нашей страны и постоянно обстреливает населенные пункты во всех прифронтовых и приграничных областях. Всего под артиллерийским огнем в течение суток оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

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Враг безрезультатно пытается восстановить позиции

Вооруженные Силы Украины продолжают наступательные операции в Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Постепенно украинские защитники освобождают временно оккупированные территории от рук российских захватчиков. Впрочем, враг не оставляет попыток восстановить утраченные положения.

В частности, за прошедшие сутки россияне пытались восстановить утраченное положение вблизи Клещеевки на Бахмутском направлении, однако успеха не имели. Были напрасные попытки отбить у ВСУ позиции и юго-западнее Авдеевки Донецкой области и на Юге – в районах Работино и Вербового Запорожской области. Однако все эти попытки успеха не имели, а враг – лишь понес бешеные потери.

На Севере враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Кроме того, продолжают россияне также вести диверсионную деятельность.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области,

– говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Россияне несут бешеные потери

Силы обороны уничтожают врага и наносят так называемой "второй армии мира" колоссальные потери. Так, украинская авиация в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 удара – по зенитно-ракетным комплексам противника.

В течение суток подразделения ракетных войск также поразили: