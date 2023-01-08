Враг с потерями дальше атакует на Донбассе, в Кемерово прибыл поезд с "двухсотыми", – Генштаб

Российские военные, хоть и несут безумные потери, продолжают идти в атаки. Не останавливались они и вчера. Только за минувшие сутки Силы обороны отбили эти атаки в районах 16 населенных пунктов.

Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба ВСУ. Рассказываем дальше, какая ситуация на фронте и куда оккупанты стремятся продвинуться.

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ВСУ мужественно отбивают атаки врага

По данным ведомства, за минувшие сутки удалось отбить атаки в районах 16 населенных пунктов. В частности, вблизи Стельмаховки, Макеевки и Белогоровки Луганской области и Раздолевки, Соледара, Бахмута, Железного, Первомайского, Водяного и Победы на Донетчине.

Несмотря на безумные потери, оккупанты продолжают наступление на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях. Также российские военные пытаются улучшить свое тактическое положение на Купянском. Что касается Новопавловского, Запорожского и Херсонского, там наблюдается оборона врага.

Какая ситуация на разных направлениях

Волынский и Полесский. Пока там существенных изменений не зафиксировали. Как и признаков формирования наступательных группировок врага.

Северский и Слобожанский. Не обошлось без обстрелов ряда населенных пунктов Харьковской области. Кроме того, ударный БпЛА использовали вблизи Александровки.

Купянский и Лиманский. Из артиллерии обстреляли несколько населенных пунктов в Луганской области.

Бахмутский. Там российские военные обстреливали населенные пункты Донбасса.

Авдеевское направление. Под обстрелы попали Невельское, Марьинка, а также Новомихайловка на Донетчине.

Новопавловское направление. Там под обстрел оккупантов попали Большая Новоселка, Золотая Нива и Угледар Донецкой области.

Запорожский и Херсонский. По ним били из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

Враг продолжает нести потери

Как отмечают в Генштабе, 5 января из Ростова-на-Дону в Кемеровскую область прибыл поезд. Он был с рефрижераторами, заполненными ликвидированными россиянами. Трупы должны развести по местным моргам для опознания, а затем – захоронения.

Работает над пополнением статистики потерь врага авиация сил обороны. За прошедшие сутки нанесли 21 удар по районам скопления живой силы. Кроме того, 3 удара зафиксировали по позициям ЗРК.

Также удалось сбить 3 разведывательных БпЛА типа "Орлан-10". Напомним, что их враг может использовать также для того, чтобы сбрасывать с неба взрывчатку.

Если говорить о подразделениях ракетных войск и артиллерии, то они также эффективно уничтожают оккупантов. За прошедшие сутки поразили пункт управления, 5 районов скопления живой силы и техники, а также 2 склада с боеприпасами.