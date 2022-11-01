В ведомстве подчеркнули, что россияне пытаются удерживать под контролем захваченные территории. Кроме того, они сосредотачивают свои усилия на сдерживании контрнаступления ВСУ. В то же время, не прекращаются попытки атаковать. Об этом и другом расскажем дальше.

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Оккупанты продолжают атаковать и обстреливать

В Генштабе отметили, что враг не оставляет попыток атаковать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. За прошедшие сутки зафиксировали обстрелы вдоль линии столкновения. Кроме того, захватчики усиливают свои фортификационные постройки и ведут воздушную разведку.

За прошедшие сутки российские военные нанесли 60 ракетных и 15 авиационных ударов. Также зафиксировали более 45 обстрелов из РСЗО. Атакам со стороны оккупантов подверглись более 50 населенных пунктов. Среди них – Соледар, Угледар, Яковлевка и Веселое Донецкой области.

Под обстрелы попали населенные пункты Слобожанского, Купянского, Лиманского, Бахмутского, Авдеевского, Новопавловского, Запорожского и Южнобугского направлений.

Угроза из Беларуси остается

Отметим, что на Волынском и Полесском направлениях ситуация осталась без существенных изменений. В то же время следует помнить, что Белоруссия поддерживает действия России. Так что страна-агрессор продолжает перебрасывать отдельные подразделения на территорию страны, руководимой Лукашенко.

Также следует понимать, что остается угроза с неба со стороны Белоруссии. Оккупанты могут наносить как ракетные удары, так и атаковать с помощью дронов-камикадзе.

Оккупанты выселяют людей на Херсонщине

Неспокойно также на Юге. Российские военные продолжают принудительно выселять гражданское население Херсона. Так, в Каховке силой заставляют покидать свои дома тех, кто живет вдоль берега Днепра. Известно, что возле гражданского жилья оккупанты уже начали оборудовать инженерные укрепления. Кроме того, они обустраивают минно-взрывные заграждения.

Непростая ситуация в Новочерноморье Скадовского района. Там оккупанты оказывают психологическое и физическое давление на жителей. Их тоже заставляют покинуть дома, чтобы там смогли заселиться российские захватчики.

Оккупанты продолжают нести потери

Известно, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по оккупантам. Поражения получили районы скопления оружия и техники, опорные пункты и позиции комплексов ПВО врага.

Известно также, что на разных направлениях подразделения ПВО сбили 4 вертолета, 2 БпЛА, 45 крылатых ракет. Результативно свою работу проделали воины ракетных войск и артиллерии. За прошедшие сутки они поразили 2 пункта управления оккупантов, 3 района сосредоточения живой силы, оружия и техники. Также под удар попали важнейшие военные объекты россиян.

Напомним, что на утро 31 октября защитники и защитницы Украины уничтожили 71 820 оккупантов. За сутки 30 октября отправить в мир иной удалось 620 российских бойцов, которые и пополнили статистику потерь врага.

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