На протяжении 275 дней продолжается полномасштабная российско-украинская война. Враги на протяжении суток обстреливали Запорожскую область и пытались захватить новые территории на Востоке нашего государства.

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Какая ситуация на разных направлениях и в Крыму

В Генштабе отмечают, что россияне нанесли 4 ракетных удара по Камышевахе Запорожской области и совершили 7 обстрелов из РСЗО по позициям украинской армии, кроме того:

на Волынском и Полесском направлениях – без изменений, повторное нападение с севера захватчики пока не планируют, однако Лукашенко продолжает помогать Путину.

и – без изменений, повторное нападение с севера захватчики пока не планируют, однако Лукашенко продолжает помогать Путину. на Северском направлении , в приграничных районах Брянской и Курской областей враждебного государства российские военные продолжают совершать демонстративные провокации;

, в приграничных районах Брянской и Курской областей враждебного государства российские военные продолжают совершать демонстративные провокации; на Слобожанском направлении оккупанты из минометов и артиллерии накрыли огнем районы таких населенных пунктов: Высокая Яруга, Стрелечья, Старица, Огурцово, Волчанск, Амбарное, Фиголовка и Двуречная Харьковской области.

оккупанты из минометов и артиллерии накрыли огнем районы таких населенных пунктов: Высокая Яруга, Стрелечья, Старица, Огурцово, Волчанск, Амбарное, Фиголовка и Двуречная Харьковской области. на Купянском и Лиманском направлениях оккупанты выстроили оборону и обстреливают районы таких населенных пунктов: Берестово, Кисловка, Табаевка и Вишневое в Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Площанка Луганской области и Торское Донецкой области.

и оккупанты выстроили оборону и обстреливают районы таких населенных пунктов: Берестово, Кисловка, Табаевка и Вишневое в Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Площанка Луганской области и Торское Донецкой области. на Новопавловском и Запорожском направлениях противники также обороняются, но без артиллерийских обстрелов не обходится; россияне накрыли огнем Угледар, Пречистовку, Нескучное, Времовку, Новополь и Зеленое Поле Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Гуляйпольское и Чаривное Запорожской области.

и противники также обороняются, но без артиллерийских обстрелов не обходится; россияне накрыли огнем Угледар, Пречистовку, Нескучное, Времовку, Новополь и Зеленое Поле Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Гуляйпольское и Чаривное Запорожской области. на Криворожском и Херсонском направлениях путинские солдаты обстреляли Змиевку, Берислав, Токаревку, Никольское, Антоновку, Чернобаевку, Белозерку, Велетенское Херсонской области.

Очевидно, самая тяжелая ситуация на Бахмутском и Авдеевском направлениях – там россияне пытаются наступать. Также из артиллерии захватчики обстреляли районы таких населенных пунктов: Верхнекаменское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Андреевка, Красногоровка, Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области.

Обратите внимание! В оккупированном Симферополе так называемые власти информируют людей о плане действий в случае воздушной тревоги и другой опасности. Очевидно, что россияне в Крыму понимают, что осталось им там быть еще недолго.

Как ВСУ противостояли врагу

Авиация Сил обороны в течение суток:

9 раз атаковала районы сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян

3 раза атаковали позиции, где расположены вражеские ЗРК.

Кроме того, воины ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления оккупантов и 5 районов дислокации военнослужащих.

Оккупант самоликвидировался на территории Беларуси

В Генеральном штабе Вооруженных Сил также упомянули, что враг продолжает нести безумные потери – и не только на поле боя, но и – в центрах подготовки.

В частности, в населенном пункте Деревная Брестской области Беларуси 22 ноября в результате нарушения мер безопасности в ночное время один оккупант погиб и один получил ранения,

– сказали в Генштабе.

Давление на работников ЗАЭС продолжается

Оккупанты продолжают давить на персонал, обслуживающий Запорожскую АЭС в захваченном Энергодаре.

По имеющейся информации, отдельных работников, которые отказываются сотрудничать с оккупационными властями, не допускают к рабочим местам,

– сказали в Вооруженных Силах.

Какая ситуация в Херсоне

В населенном пункте Чаплинка в Херсонской области оккупанты ищут родственников военнослужащих, которые были участниками АТО или ООС и работников силовых структур. С какой целью – в Генштабе не указали.

Однако там констатировали, что в оккупированных районах Херсонской области россияне также ищут пустые дома, чтобы заселиться в них.

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