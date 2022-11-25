Упродовж уже 275 днів триває повномасштабна російсько-українська війна. Наші вороги протягом доби обстрілювали Запорізьку область та намагалися захопити нові території на Сході нашої держави.

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Яка ситуація на різних напрямках та в Криму

У Генштабі зазначають, що росіяни завдали 4 ракетних удари по Комишувасі Запорізької області та здійснили 7 обстрілів зі РСЗВ по позиціях української армії, окрім того:

на Волинському та Поліському напрямках – без змін, повторний напад з півночі загарбники поки не планують, однак Лукашенко продовжує допомагати Путіну.

та – без змін, повторний напад з півночі загарбники поки не планують, однак Лукашенко продовжує допомагати Путіну. на Сіверському напрямку , у прикордонних районах Брянської та Курської областей ворожої держави російські військові продовжують здійснювати демонстративні провокації;

, у прикордонних районах Брянської та Курської областей ворожої держави російські військові продовжують здійснювати демонстративні провокації; на Слобожанському напрямку окупанти з мінометів та артилерії накрили вогнем райони таких населених пунктів: Висока Яруга, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне, Фиголівка та Дворічна Харківської області.

окупанти з мінометів та артилерії накрили вогнем райони таких населених пунктів: Висока Яруга, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне, Фиголівка та Дворічна Харківської області. на Куп'янському та Лиманському напрямках окупанти вибудували оборону та обстрілюють райони таких населених пунктів: Берестове, Кислівка, Табаївка і Вишневе на Харківщині; Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка і Площанка Луганської області та Торське на Донеччині.

та окупанти вибудували оборону та обстрілюють райони таких населених пунктів: Берестове, Кислівка, Табаївка і Вишневе на Харківщині; Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка і Площанка Луганської області та Торське на Донеччині. на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противники також обороняються, але без артилерійських обстрілів не обходиться; росіяни накрили вогнем Вугледар, Пречистівку, Нескучне, Времівку, Новопіль і Зелене Поле Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Гуляйпільське і Чарівне на Запоріжжі.

та противники також обороняються, але без артилерійських обстрілів не обходиться; росіяни накрили вогнем Вугледар, Пречистівку, Нескучне, Времівку, Новопіль і Зелене Поле Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Гуляйпільське і Чарівне на Запоріжжі. на Криворізькому та Херсонському напрямках путінські солдати обстріляли Зміївку, Берислав, Токарівку, Микільске, Антонівку, Чорнобаївку, Білозерку, Велетенське Херсонської області.

Вочевидь, найважча ситуація на Бахмутському та Авдіївському напрямках – там росіяни намагаються наступати. Також загарбники обстріляли з артилерії райони таких населених пунктів: Верхньокам'янське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Андріївка, Красногорівка, Бердичі, Авдіївка, Первомайське, Невельське та Мар'їнка Донецької області.

Зверніть увагу! В окупованому Сімферополі так звана влада інформує людей про план дій у разі повітряної тривоги та іншої небезпеки. Очевидно, росіяни у Криму розуміють, що залишилось їм там бути ще недовго.

Як ЗСУ протистояли ворогу

Авіація Сил оборони протягом доби:

9 разів атакувала райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян

3 рази атакували позиції, де розташовані ворожі ЗРК.

Окрім того, воїни ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління окупантів та 5 районів дислокації військовослужбовців.

Окупант самоліквідувався на території Білорусі

У Генеральному штабі Збройних Сил також згадали, що ворог продовжує зазнавати шалених втрат – і не тільки на полі бою, а й – у центрах підготовки.

Зокрема, у населеному пункті Деревная Брестської області Білорусі 22 листопада внаслідок порушення заходів безпеки в нічний час один окупант загинув та один отримав поранення,

– сказали у Генштабі.

Тиск на працівників ЗАЕС продовжується

Окупанти продовжують тиснути на персонал, що обслуговує Запорізьку АЕС в захопленому Енергодарі.

За наявною інформацією, окремих працівників, які відмовляються співпрацювати з окупаційною владою, не допускають до робочих місць,

– сказали у Збройних Силах.

Яка ситуація в Херсоні

У населеному пункті Чаплинка на Херсонщині окупанти шукають родичів військовослужбовців, що були учасниками АТО чи ООС та працівників силових структур. З якою метою – у Генштабі не зазначили.

Однак там констатували, що в окупованих районах Херсонської області росіяни також шукають пусті будинки, аби в них заселитися.

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