Упродовж уже 275 днів триває повномасштабна російсько-українська війна. Наші вороги протягом доби обстрілювали Запорізьку область та намагалися захопити нові території на Сході нашої держави.

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У Генштабі зазначають, що росіяни завдали 4 ракетних удари по Комишувасі Запорізької області та здійснили 7 обстрілів зі РСЗВ по позиціях української армії, окрім того:

  • на Волинському та Поліському напрямках – без змін, повторний напад з півночі загарбники поки не планують, однак Лукашенко продовжує допомагати Путіну.
  • на Сіверському напрямку, у прикордонних районах Брянської та Курської областей ворожої держави російські військові продовжують здійснювати демонстративні провокації;
  • на Слобожанському напрямку окупанти з мінометів та артилерії накрили вогнем райони таких населених пунктів: Висока Яруга, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне, Фиголівка та Дворічна Харківської області.
  • на Куп'янському та Лиманському напрямках окупанти вибудували оборону та обстрілюють райони таких населених пунктів: Берестове, Кислівка, Табаївка і Вишневе на Харківщині; Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка і Площанка Луганської області та Торське на Донеччині.
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках противники також обороняються, але без артилерійських обстрілів не обходиться; росіяни накрили вогнем Вугледар, Пречистівку, Нескучне, Времівку, Новопіль і Зелене Поле Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Гуляйпільське і Чарівне на Запоріжжі.
  • на Криворізькому та Херсонському напрямках путінські солдати обстріляли Зміївку, Берислав, Токарівку, Микільске, Антонівку, Чорнобаївку, Білозерку, Велетенське Херсонської області.

Вочевидь, найважча ситуація на Бахмутському та Авдіївському напрямках – там росіяни намагаються наступати. Також загарбники обстріляли з артилерії райони таких населених пунктів: Верхньокам'янське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Андріївка, Красногорівка, Бердичі, Авдіївка, Первомайське, Невельське та Мар'їнка Донецької області.

Авіація Сил оборони протягом доби:

  • 9 разів атакувала райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян
  • 3 рази атакували позиції, де розташовані ворожі ЗРК.

Окрім того, воїни ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління окупантів та 5 районів дислокації військовослужбовців.

У Генеральному штабі Збройних Сил також згадали, що ворог продовжує зазнавати шалених втрат – і не тільки на полі бою, а й – у центрах підготовки.

Зокрема, у населеному пункті Деревная Брестської області Білорусі 22 листопада внаслідок порушення заходів безпеки в нічний час один окупант загинув та один отримав поранення,
– сказали у Генштабі.

Окупанти продовжують тиснути на персонал, що обслуговує Запорізьку АЕС в захопленому Енергодарі.

За наявною інформацією, окремих працівників, які відмовляються співпрацювати з окупаційною владою, не допускають до робочих місць,
– сказали у Збройних Силах.

У населеному пункті Чаплинка на Херсонщині окупанти шукають родичів військовослужбовців, що були учасниками АТО чи ООС та працівників силових структур. З якою метою – у Генштабі не зазначили.

Однак там констатували, що в окупованих районах Херсонської області росіяни також шукають пусті будинки, аби в них заселитися.

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