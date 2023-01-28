Об этом рассказывают в утренней сводке Генштаба ВСУ. По данным ведомства, враг продолжает стремительными темпами нести потери на поле боя.
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ВСУ уничтожают технику врага
Известно, что 27 января авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам скопления живой силы, оружия и техники противника. Кроме того, зафиксировали удар по позициям зенитно-ракетных комплексов.
По имеющимся данным, удалось уничтожить также самолет Су-25, вертолет Ми-8, а также 2 БпЛА типа "Суперкам". Они пополнят позже свежую статистику потерь русского войска.
Добавим, что эффективно свою работу выполняют подразделения ракетных войск и артиллерии. За прошедшие сутки им удалось поразить 2 пункта управления, 2 позиции ПВО, а также 5 районов скопления живой силы.
Враг продолжает терроризировать мирное население на фоне поражений на фронте. Только за прошедшие сутки зафиксировали десять ракетных ударов. Один из них был по гражданской инфраструктуре Запорожья. Также 26 раз оккупанты били из авиации и совершали 81 обстрел из РСЗО. В частности, и по гражданским объектам в Очакове. Известно о раненых и погибших среди мирного населения.
ВСУ продолжают отбивать атаки
По данным ведомства, наступательные действия враг продолжает вести на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Известно, что на Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском – враг пытается обороняться.
Что касается атак, то за прошедшие сутки их отбили в районах Белогоровки в Луганской области, Раздолевки, Красной Горы, Бахмута, Ивановского, Клещиевки, Дружбы, Водяного, Марьинки, Победы, Угледара и Пречистовки в Донецкой области.
Заметим, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация не претерпела существенных изменений. Как отмечают в Генштабе, там не наблюдаются наступательные группировки русского войска.
К сожалению, не обошлось без массированных обстрелов по всей линии разграничения. Враг открывал огонь по населенным пунктам на Северском, Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском, а также Херсонском направлениях.
Общие потери врага колоссальные
- Вернемся к вопросу потерь врага. Утром 27 января в Генштабе была опубликована свежая на тот момент статистика. В ней говорилось, что в общем удалось уничтожить уже 124 710 российских бойцов. И эта цифра продолжает расти с каждым днем.
- Если говорить о технике, то у врага стало на 3182 танка, 6340 боевых бронированных машин, 2180 артиллерийских систем, 452 РСЗО, 221 средство ПВО, 292 самолета, 283 вертолета, 1941 БПЛА, 796 крылатых ракет, 18 судов, 5001 автомобиль и автоцистерну, а также 199 единиц специальной техники меньше.