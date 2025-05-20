Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обзор фронта от американского Института изучения войны (ISW) 19 мая.
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Какова ситуация на фронте: обзор ISW за 19 мая
- На Курщине Силы обороны Украины продвинулись на южной окраине Теткино (на юго-запад от Глушково). Зато российские захватчики недавно продвинулись к международному пограничному контрольно-пропускному пункту на юго-восток от Теткино.
- Оккупанты продолжили наступательные операции на севере Сумщины. Однако никаких успехов не достигли.
- Российские войска продолжили ограниченные наземные атаки на севере Харьковской области. Впрочем, не продвинулись. Оккупанты продолжили наземные атаки вблизи Волчанска.
- Враг продолжил наземные атаки на Купянском направлении. Однако продвижения не зафиксировано.
Ситуация на фронте / Карты ISW
- Украинские защитники недавно продвинулись в направлении Боровой.
- Оккупанты продолжили наступление на Лиманском направлении, но успехов не достигли.
- Российские войска продолжили наступательные операции на Северском направлении. Впрочем, продвижения не зафиксировано.
- Захватчики продвинулис в южной части Часового Яра и на юго-восток от Озаряновки.
- На Торецком направлении зафиксировано продвижение как украинских, так и российских сил. В частности, защитники имели успехи вдоль железной дороги к юго-востоку от Дилиевки (к северо-востоку от Торецка). Оккупанты продвинулись на северо-запад от Торецка.
- Российские войска продолжили наступательные операции на Покровском направлении. Однако успеха не достигли.
- Оккупанты недавно продвинулись на север от Котляровки (к востоку от Новопавловки).
- Враг продолжил наступательные операции на Запорожском и Кураховском направлении, но не продвинулись.
- На Херсонском направлении агрессор продолжил ограниченные наземные атаки, но успеха не достиг.