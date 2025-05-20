Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на огляд фронту від американського Інституту вивчення війни (ISW) 19 травня.

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Яка ситуація на фронті: огляд ISW за 19 травня

На Курщині Сили оборони України просунулися на південній околиці Тьоткіно (на південний захід від Глушково). Натомість російські загарбники нещодавно просунулися до міжнародного прикордонного контрольно-пропускного пункту на південний схід від Тьоткіно.

Сили оборони України просунулися на південній околиці Тьоткіно (на південний захід від Глушково). Натомість російські загарбники нещодавно просунулися до міжнародного прикордонного контрольно-пропускного пункту на південний схід від Тьоткіно. Окупанти продовжили наступальні операції на півночі Сумщини . Однак, жодних успіхів не досягли.

. Однак, жодних успіхів не досягли. Російські війська продовжили обмежені наземні атаки на півночі Харківщини . Втім, не просунулися. Окупанти продовжили наземні атаки поблизу Вовчанська.

. Втім, не просунулися. Окупанти продовжили наземні атаки поблизу Вовчанська. Ворог продовжив наземні атаки на Куп'янському напрямку. Однак, просування не зафіксовано.

Ситуація на фронті / Карти ISW