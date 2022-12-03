Более десятка авто с 200-ми и 300-ми оккупантами в Токмаке и точные удары ВСУ по врагу: Генштаб

Украинские военные продолжают уничтожать врага и гнать тех, кому удалось выжить, с родной земли. Накануне в Запорожье оккупанты понесли значительные потери.

Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба. В ведомстве отмечают, что россияне продолжают активно пополнять статистику потерь. Неудивительно, что накануне это число перевалило за 90 тысяч.

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Десяток автомобилей с ранеными и убитыми

По имеющимся у ведомства данным, в больницы в Токмаке на Запорожье приехало более 10 автомобилей. В них в медучреждения привезли "трехсотых", а также "двухсотых" российских захватчиков.

Известно также, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 17 ударов. Они пришлись на районы скопления живой силы, оружия и техники врага. Кроме того, 3 удара были по позициям ЗРК россиян. А еще за минувшие сутки нашим военным удалось сбить вертолет врага и 6 беспилотников типа "Орлан-10".

Свою работу также проделали украинские ракетчики и артиллеристы. Они поразили:

5 пунктов управления;

2 склада боеприпасов;

11 районов скопления живой силы, оружия и техники;

4 другие важные объекты врага.

Погибают, но лезут дальше

Следует понимать, что захватчики не перестают обстреливать объекты гражданской инфраструктуры. Наступательные действия также наблюдаются на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Кроме того, противник занимается перемещением личного состава и техники. Это он делает, чтобы доукомплектовать те подразделения, где понесли потери.

В Генштабе добавили, что за прошедшие сутки зафиксировали ряд атак со стороны россиян. Оккупанты пытались идти вперед в районах Краснопоповки на Луганщине и Соледара, Опытного, Невельского, Красногоровки, а также Марьинки Донецкой области. Все эти попытки врага украинские военные обломали и заставили его отойти.

Известно, что россияне нанесли 5 ракетных, 27 авиационных ударов, а также совершили 44 обстрела из РСЗО. Целями врага стали как гражданская инфраструктура, так и позиции наших военных вдоль линии столкновения.

Обстрелы разных типов вооружения не утихают на Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском, а также Херсонском направлениях. Без изменений остается ситуация на Волынском и Полесском. Там не фиксируют признаков формирования наступательных группировок врага.

В заключение напомним вам статистику потерь врага, которой поделились в Генштабе 2 декабря. По состоянию на утро того времени было известно о 90 090 ликвидированных оккупантов. Заметим, что цифры могут быть значительно больше, ведь подсчитать точное количество уничтоженных захватчиков сложно из-за активных боевых действий.