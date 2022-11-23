Как отмечают в Генштабе ВСУ, враг не оставляет попыток идти в атаку. И хотя оккупанты терпят колоссальные потери на фронте, за прошедшие сутки они пробовали продвигаться как на Донетчине, так и на Луганщине.

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ВСУ отбили ряд атак врага

Начнем с того, что наши военные отбили атаки вблизи Белогоровки на Луганщине. Также у оккупанта не удалось продвинуться вблизи Спорного, Берестового, Бахмута, Курдюмовки, Северного, Новобахмутовки, Красногоровки, Первомайского, Невельского и Марьинки Донецкой области.

Поскольку оккупанты не добиваются желаемых результатов на фронте, то они продолжают терроризировать мирное население. Так, за минувшие сутки российские военные нанесли 5 ракетных ударов по Харьковской и Донецкой областях. Также зафиксировали 45 обстрелов из РСЗО как по позициям наших военных, так и по городам и селам, куда достают боеприпасы.

Какая ситуация на разных направлениях

На Волынском и Полесском существенных изменений за прошедшие сутки не наблюдалось. На Северском – враг продолжает вести демонстрационные и провокационные действия в приграничных районах Брянской и Курской областей. Из РСЗО обстреляли населенные пункты Черниговской и Сумской областей.

Что касается Слобожанского направления, то там удерживают группировки войск в приграничных районах Белгородской области. По позициям наших военных периодически стреляют из минометов и ствольной артиллерии. Там же была зафиксирована попытка проникновения ДРГ в районе населенного пункта Старица, расположенного у границы с Россией. Диверсионно-разведывательную группу обезвредили, так что врагу пришлось отойти.

Оборону своих позиций, обстрелы из танков и артиллерии враг ведет на Купянском и Лиманском направлениях. А вот на Бахмутском и Авдеевском – наступательные действия. О них мы упомянули выше.

Если говорить о Новопавловском и Запорожском направлениях, то там тоже россияне пытаются обороняться. В то же время, они обстреливают ряд населенных пунктов на Запорожье.

Активная позиционная оборона и улучшение фортификационных сооружений наблюдаются на Криворожском и Херсонском направлениях. Не утихают артиллерийские обстрелы наших позиций, а также населенных пунктов на правом берегу Днепра.

Дополнительные оборонные рубежи враг обустраивает вдоль автодороги Каховка – Мелитополь, на оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей.

Враг продолжает нести потери

По данным Генштаба, в Каланчаке на Херсонщине в местной больнице не хватает койкомест. Так что тяжелораненых захватчиков негде лечить. А вот в Великую Копань за прошедшие сутки доставили около 40 раненых врагов.

Поступила уточненная информация за 21 ноября. Тогда на Запорожье удалось уничтожить российский ЗРК С-300 и 5 единиц военной техники врага. Результативную работу наши военные проделали в Пологах. Известно также, что тогда 40 оккупантов получили ранения.

Также вблизи Веселого на Запорожье защитники Украины уничтожили вражеский блокпост. Во время этого ранения различной степени тяжести получили 15 оккупантов. Добавим, что в Мелитополе удалось "затрехсотить" еще 30 захватчиков.

Успешно свою работу выполнила украинская авиация за прошедшие сутки. Она нанесла 3 удара по районам скопления личного состава, оружия и техники. А вот воины ракетных войск и артиллерии попали в пункт управления врага.

В Генштабе отмечают, что на базе одного из учебных заведений в Севастополе идет подготовка операторов БпЛА. Речь идет об управлении как российскими, так и иранскими дронами. Их там будут готовить в течение трех недель. Известно, что руководить беспилотниками готовятся 30 бойцов "второй армии мира".

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