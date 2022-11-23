Як зазначають у Генштабі ЗСУ, ворог не полишає спроб йти в атаку. І хоч окупанти зазнають колосальних втрат на фронті, за минулу добу вони пробували просуватися як на Донеччині, так і на Луганщині.

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ЗСУ відбили низку атак ворога

Почнімо з того, що наші військові відбили атаки поблизу Білогорівки, що на Луганщині. Також в окупанта не вдалося просунутися поблизу Спірного, Берестового, Бахмута, Курдюмівки, Північного, Новобахмутівки, Красногорівки, Первомайського, Невельського та Мар'їнки, що на Донеччині.

Оскільки окупанти не досягають бажаних результатів на фронті, то вони продовжують тероризувати мирне населення. Так, за минулу добу російські військові завдали 5 ракетних ударів по Харківщині та Донеччині. Також зафіксували 45 обстрілів з РСЗВ як по позиціях наших військових, так і по містах і селах, куди дістають боєприпаси.

Яка ситуація на різних напрямках

На Волинському та Поліському суттєвих змін за минулу добу не спостерігали. Натомість на Сіверському – ворог продовжує вести демонстраційні та провокаційні дії у прикордонних районах Брянської та Курської областей. З РСЗВ обстріляли населені пункти Чернігівської та Сумської областей.

Що стосується Слобожанського напрямку, то там утримують угруповання військ у прикордонних районах Бєлгородської області. По позиціях наших військових періодично стріляють з мінометів і ствольної артилерії. Там же зафіксували спробу проникнення ДРГ у районі населеного пункту Стариця, що розташоване біля кордону з Росією. Диверсійно-розвідувальну групу знешкодили, тож ворогу довелося відійти.

Оборону своїх позицій, обстріли з танків і артилерії ворог веде на Куп'янському та Лиманському напрямках. А от на Бахмутському та Авдіївському – наступальні дії. Про них ми згадали вище.

Якщо говорити про Новопавлівський і Запорізький напрямки, то там теж росіяни намагаються оборонятися. Водночас вони обстрілюють низку населених пунктів на Запоріжжі.

Активну позиційну оборону та покращення фортифікаційних споруджень спостерігають на Криворізькому та Херсонському напрямках. Не вщухають також артилерійські обстріли наших позицій, а також населених пунктів на правому березі Дніпра.

Додаткові оборонні рубежі ворог облаштовує уздовж автошляху Каховка – Мелітополь, що на окупованій території Херсонської та Запорізької областей.

Ворог продовжує зазнавати втрат

За даними Генштабу, у Каланчаку, що на Херсонщині, у місцевій лікарні не вистачає ліжкомісць. Тож важкопоранених загарбників ніде лікувати. А от до Великої Копані упродовж минулої доби доставили близько 40 поранених ворогів.

Надійшла також уточнена інформація за 21 листопада. Тоді на Запоріжжі вдалося знищити російський ЗРК С-300 та 5 одиниць військової техніки ворога. Результативну роботу наші військові виконали у Пологах. Відомо також, що тоді 40 окупантів зазнали поранень.

Також поблизу Веселого, що на Запоріжжі, захисники України знищили ворожий блокпост. Під час цього поранень різного ступеню тяжкості зазнали 15 окупантів. Додамо, що у Мелітополі вдалося "затрьохсотити" ще 30 загарбників.

Успішно свою роботу виконала українська авіація минулої доби. Вона завдала 3 удари по районах скупчення особового складу, зброї та техніки. А от воїни ракетних військ і артилерії влучили у пункт управління ворога.

У Генштабі зазначають, що на базі одного з навчальних закладів у Севастополі триває підготовка операторів БпЛА. Мовиться про керування як російськими, так і іранськими дронами. Їх там готуватимуть упродовж трьох тижнів. Наразі відомо, що керувати безпілотниками готуються 30 бійців "другої армії світу".

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