За это день россияне совершили 6 ракетных ударов, 71 авиационный удар, 4672 обстрелы, более 180 из которых – из РСЗО. В то же время, как рассказали в Генштабе, наши войска нанесли 8 ударов по районам сосредоточения россиян, поразили два пункта управления, артсистему, вертолет и базу ГСМ.

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Какова ситуация на фронте

На Харьковском направлении Россия продолжала штурмовые действия. Там зафиксировано 5 боевых столкновений возле Волчанска и Тихого.

Продолжались бои вблизи Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении было 14 российских атак. ВСУ отражали штурмовые действия России у Синьковки, Лозовой, Колесниковки и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении ВСУ отражали 30 штурмовых действий россиян вблизи Дружелюбовки, Грековки, Площанки, Невского, Макеевки, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу.

Вблизи Дружелюбовки продолжались бои: смотрите на карте

На Северском направлении Силы обороны отбили 4 атаки возле Верхнекаменского.

На Краматорском направлении ВСУ остановили 7 попыток российской армии прорвать украинскую оборону у Орехово-Васильевки, Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении оккупант, при поддержке авиации, совершил 8 атак. Свои усилия он сосредотачивал вблизи Торецка и Щербиновки.

Россия атаковала возле Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении ВСУ отражали 24 атаки. Свои усилия россияне сосредоточили в районах Селидово, Крутой Яр, Луч, Лысовка, Миролюбовка и Калиново.

Россия атаковала возле Селидово: смотрите на карте

На Кураховском направлении ВСУ продолжают сдерживать российскую армию у Новоселидовки, Кременной Балки, Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Антоновки. Там оккупанты 24 раза пытались прорвать оборону Сил обороны.

На Времовском направлении россияне совершили 11 атак позиций в направлении Богоявленки.

На Ореховском направлении Россия дважды безуспешно атаковала позиции ВСУ возле Малой Токмачки и Роботино.

Россияне атаковали возле Роботино: смотрите на карте

На Приднепровском направлении потерь позиций ВСУ и территорий не допущено. Силы обороны успешно отбили 5 атак.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок России не обнаружено. Оперативная ситуация без существенных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, активно применяет авиацию со своей стороны и обстреливает приграничье.

У Курской области ВСУ продолжают наносить россиянам значительные потери в технике и живой силе, а также истощают их наступательный потенциал вдоль всей линии фронта и в тылу.