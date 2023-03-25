В Генштабе ВСУ рассказали, как прошли сутки. Также в ведомстве подчеркнули, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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Что сейчас происходит на фронте

Россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки защитники отбили более 50 атак российских захватчиков:

На Лиманском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе населенных пунктов Синьковка, Кременная, Белогоровка и Выемка, однако безрезультатно.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, удерживаемого нашими защитниками, а также в районе Предтечино Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Тоненькое, Первомайское, Марьинка Донецкой области. Но тоже не имел успеха.

Между тем, на Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают вести оборонительные действия.

Также оккупанты продолжают обстрелы мирных населенных пунктов и гражданской инфраструктуры. В течение суток россияне нанесли по Украине 1 ракетный и 23 авиационных ударов, совершили более 20 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Потери врага. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники россиян.

Какая ситуация на северной и восточной границах

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативных признаков формирований наступательных группировок не выявлено. Однако на территории Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки подразделений вооруженных сил России. Также оккупанты продолжают сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

Оккупанты грабят гражданских в Херсонской области

Российские захватчики продолжают грабить население на временно занятой территории Херсонской области. В частности, в населенном пункте Красное Каховского района российские наемники активно отбирают частные автомобили с прицепами и грузовики, в которые загружают награбленное имущество местных жителей.