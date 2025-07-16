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Главные события 16 июля
В результате атаки в Виннице есть попадания в объекты гражданской инфраструктуры, на месте происшествия работают все профильные службы. По состоянию на 05:00 было известно о 4 травмированных. Ночью россияне атаковали Кривой Рог баллистической ракетой и 28 "Шахедами". В результате удара было разрушено промышленное предприятие, пострадал парень 17 лет – врачи борются за его жизнь. Также из-за российской атаки начались масштабные отключения света, а система водоснабжения работает на генераторах. Глава Краматорской ГВА Александр Гончаренко рассказал, что в результате обстрела начался пожар в многоэтажке. По предварительным данным, обошлось без жертв. На место уже прибыли спасатели. Кроме того, местные жители обнаруживают обломки вражеских "Шахедов", которые разлетелись рядом с местом атаки.
Вражеские БпЛА ударили по Виннице
Кривой Рог атаковали ракетой и БпЛА
Россияне обстреляли Краматорск
В результате атаки в Виннице есть попадания в объекты гражданской инфраструктуры, на месте происшествия работают все профильные службы. По состоянию на 05:00 было известно о 4 травмированных.
Ночью россияне атаковали Кривой Рог баллистической ракетой и 28 "Шахедами".
В результате удара было разрушено промышленное предприятие, пострадал парень 17 лет – врачи борются за его жизнь. Также из-за российской атаки начались масштабные отключения света, а система водоснабжения работает на генераторах.
Глава Краматорской ГВА Александр Гончаренко рассказал, что в результате обстрела начался пожар в многоэтажке. По предварительным данным, обошлось без жертв.
На место уже прибыли спасатели. Кроме того, местные жители обнаруживают обломки вражеских "Шахедов", которые разлетелись рядом с местом атаки.