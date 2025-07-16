О главных событиях 16 июля, международной политике, ключевых заявлениях по Украине, а также ситуации на фронте и в тылу – рассказывает 24 Канал.

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Главные события 16 июля