Про головні події 16 липня, міжнародну політику, ключові заяви щодо України, а також ситуацію на фронті та в тилу – розповідає 24 Канал.

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Головні події 16 липня