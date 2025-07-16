Про головні події 16 липня, міжнародну політику, ключові заяви щодо України, а також ситуацію на фронті та в тилу – розповідає 24 Канал.

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Головні події 16 липня

06:10, 16 липня

Ворожі БпЛА вдарили по Вінниці

Унаслідок атаки у Вінниці є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури, на місці події працюють всі профільні служби. Станом на 05:00 було відомо про 4 травмованих.

06:08, 16 липня

Кривий Ріг атакували ракетою і БпЛА

Вночі росіяни атакували Кривий Ріг балістичною ракетою і 28 "Шахедами".

Внаслідок удару було зруйновано промислове підприємство, постраждав хлопець 17 років – лікарі борються за його життя. Також через російську атаку почалися масштабні відключення світла, а система водопостачання працює на генераторах.

06:05, 16 липня

Росіяни обстріляли Краматорськ

Очільник Краматорської МВА Олександр Гончаренко розповів, що внаслідок обстрілу зайнялася пожежа у багатоповерхівці. За попередніми даними, обійшлося без жертв.

На місце вже прибули рятувальники. Окрім того, місцеві жителі виявляють уламки ворожих "Шахедів", які розлетілися поруч із місцем атаки.