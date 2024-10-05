За прошедшие сутки зафиксировано 159 боевых столкновений. По данным Генштаба ВСУ, наибольшее количество атак за сутки было на Купянском направлении.

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Что происходит на фронте

На Харьковском направлении российские оккупанты продолжали наступательные и штурмовые действия. Здесь произошло 4 боевых столкновения в районах Старицы, Волчанска и Тихого.

Ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении количество атак за сутки возросло до 22. ВСУ отражали штурмовые действия противника возле Синьковки, Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Лозовой.

Что происходит на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении украинские защитники остановили 15 атак оккупантов неподалеку Невского, Грековки, Макеевки, Новосадового и Торского.

На Северском направлении Силы обороны Украины отбили 3 штурмовых действия. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении наши воины остановили 9 попыток противника прорвать нашу оборону. Основные усилия оккупанты, при поддержке авиации, прикладывали в районе Часового Яра, Калиновки, Ступочек и Андреевки.

Воины российской армии вчера продолжали активно действовать на Торецком направлении. В общем, враг 14 раз проводил атаки на позиции наших защитников в районах Торецка и Щербиновки. Наносил авиаудары КАБами.

На Покровском направлении ВСУ отбили 15 штурмов и атак в районах населенных пунктов Николаевка, Селидово и Лысовка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Силы обороны отбили 15 штурмов на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны остановили атаки российской армии вблизи Цукурино, Острого, Георгиевки, Антоновки, Константиновки и в направлении Богоявленки, где враг 28 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении произошло 4 боевых столкновения в районах Работино, Малых Щербаков и Каменского.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без особых изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.