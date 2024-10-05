Протягом минулої доби зафіксовано 159 бойових зіткнень. За даними Генштабу ЗСУ, найбільша кількість атак за добу була на Куп'янському напрямку.

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Що відбувається на фронті

На Харківському напрямку російські окупанти продовжували наступальні та штурмові дії. Тут відбулося 4 бойових зіткнення в районах Стариці, Вовчанська та Тихого.

Ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку кількість атак за добу зросла до 22. ЗСУ відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової.

Що відбувається на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку українські захисники зупинили 15 атак окупантів неподалік Невського, Греківки, Макіївки, Новосадового та Торського.

На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 3 штурмові дії. Ворог намагався просунутися уперед поблизу Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 9 спроб противника прорвати нашу оборону. Основні зусилля окупанти, за підтримки авіації, прикладали у районі Часового Яру, Калинівки, Ступочок та Андріївки.

Вояки російської армії вчора продовжували активно діяти на Торецькому напрямку. Загалом, ворог 14 разів проводив атаки на позиції наших захисників в районах Торецька та Щербинівки. Завдавав авіаударів КАБами.

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 15 штурмів і атак в районах населених пунктів Миколаївка, Селідове та Лисівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Сили оборони відбили 15 штурмів на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили атаки російської армії поблизу Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Антонівки, Костянтинівки та в напрямку Богоявленки, де ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку відбулося 4 бойових зіткнення в районах Роботиного, Малих Щербаків та Кам’янського.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без особливих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.