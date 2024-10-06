Про це повідомляє Генштаб у своєму щоденному звіті. Яка ситуація на фронті станом на 6 жовтня, передає 24 Канал.

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Що відбувається на фронті

Харківський напрямок. Ворог намагався 6 разів штурмувати неподалік Липців, Вовчанська та Стариці.

Куп’янський напрямок. За добу відбулося 22 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Новоосинового, Кучерівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Піщаного, Глушківки та Кругляківки. На даному напрямок. агресор активно застосовував авіацію.

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Лиманський напрямок. Ворог, за підтримки авіації, атакував 10 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Новосадового, Макіївки, Греківки та Торського.

Сіверський напрямок. Українські захисники відбивали 12 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського та Новосадового.

Краматорський напрямок. Окупанти атакували 10 разів у районах Ступочок, Часового Яру, Калинівки та Григорівки.

Торецькому напрямок. Ворог здійснив 15 атак неподалік Дачного та Торецька.

Бої біля Торецька: дивіться на карті

Покровський напрямок. Наші захисники зупинили 30 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Новоторецьке, Селидове, Крутий Яр, Лисівка та Промінь. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населених пунктів Селидове та Крутий Яр.

Штурмові дії на Покровському напрямку: дивіться на карті

Курахівський напрямок. Сили оборони відбили 26 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Цукурине. Окрім того, ворог атакував у бік Новоселидівки, Ізмайлівки, Гострого, Максимільянівки, Катеринівки та Антонівки.

Наступ росіян на Курахівському напрямку: дивіться на карті

Времівський напрямок. Противник здійснив чотири безуспішні штурми наших позицій в районі Богоявленки.

Оріхівський напрямок. Окупанти один раз безуспішно атакували у бік Новоданилівки.

Волинський та Поліський напрямки. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території Росії застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.