ВСУ ударили по важным военным объектам российских оккупантов: какая ситуация на фронте

Украинские военные отразили атаки российских оккупантов возле 7 населенных пунктов. Кроме того, они уничтожили большое количество техники и личного состава врага.

На 6 часов утра 27 октября россияне не прекращают вести наступление на Авдеевском и Бахмутском направлении. Они стремятся захватить эти территории Украины.

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Атаки врага провалились возле Белогоровки Луганской области и Бахмута, Иванграда, Соледара, Майорска, Красногоровки и Марьинки Донецкой области.

Оккупанты обстреливают населенные пункты Украины

Россияне обстреливают позиции Вооруженных сил Украины вдоль линии столкновения, осуществляют фортификационное оборудование позиций на левом берегу реки Днепр и активно ведут воздушную разведку.

Только за сутки оккупанты нанесли 18 авиационных и 4 ракетных удара, а также совершили 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Под удар попали населенные пункты на разных направлениях, ведь враг бьет по гражданской инфраструктуре.

На оккупированную территорию Запорожской области продолжают прибывать россияне, которых неделю назад мобилизовали. Конечно, у них нет никакой мотивации и желания участвовать в войне. Так что уже фиксируют случаи дезертирства.

Россияне вербуют зэков-убийц

В российском городе Ульяновск представители частных военных компаний вербуют заключенных в исправительных колониях. Большинство соглашающихся воевать в Украине отбывают наказание за убийства, изнасилование и сбыт наркотических веществ.

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Как ВСУ уничтожают врага

В Генштабе подтвердили результаты удара по врагу 25 октября в Бериславе Херсонской области. Там ВСУ накрыли своим огнем склад российских боеприпасов и скопление техники и личного состава.

24 – 25 октября в больницу в Голубовке Луганской области доставили около 100 раненых оккупантов. Чтобы их спасать, из Кадиевки на помощь местным медикам прибыли несколько хирургических бригад.

Украинская авиация за сутки нанесла по врагу 5 ударов. Были попадания в скопление врага, 3 опорных пункта и ЗРК. Силы ПВО сбили вертолет Ка-52, ракету Х-59 и 17 ударных БпЛА оккупантов. В то же время ракетные войска и артиллерия повредили 4 пункта управления, 8 районов сосредоточения захватчиков, 3 склада с боеприпасами и 6 других важных вражеских военных объектов.

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