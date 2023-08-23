Украинские военные шаг за шагом возвращают территории и не дают захватчикам захватить новые города и села. О ситуации на поле боя по состоянию на 23 августа рассказал в эфире национального телемарафона представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, – информирует 24 Канал.

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Наступление в сторону Мелитополя и Бахмута

Собственно, наши бойцы имели успех в районе Новоданиловки и Новопрокоповки, что в Запорожской области. Главная задача сейчас – закрепиться на достигнутых рубежах и не дать оккупантам отвоевать позиции.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. В направлении Новоданиловки и Новопрокоповки имели успех, закрепляют на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы,
– подчеркнул спикер.

Кроме того, Ковалев констатировал, что на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмута.

Безрезультатное продвижение россиян

Как заявили в командовании украинской армии, противник вел безрезультатные наступательные действия на:

  • Купянском направлении;
  • Марьинском направлении;
  • Бахмутском направлении;
  • Авдеевском направлении.

В частности, ад сейчас в районе Клещеевки, что в Донецкой области. Однако Россия несет бешеные потери в результате своих действий.

Враг несет значительные потери в личном составе и технике. Использует здесь свои резервы. Всего за сутки было 30 боевых столкновений.

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Потери России: свежая статистика

Кроме того, оккупанты потеряли:

  • танков – 4 373 (+11) единицы;
  • боевых бронированных машин – 8 488 (+12) единиц;
  • артиллерийских систем – 5 318 (+23) единиц;
  • РСЗО – 722 (+1) единица;
  • средств ПВО – 491 единица;
  • самолетов – 315 единиц;
  • вертолетов – 316 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4324 (+12) единицы;
  • крылатых ракет – 1 406 единиц;
  • кораблей и катеров – 18 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7745 (+23) единиц;
  • специальной техники – 800 (+3) единиц.