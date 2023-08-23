Украинские военные шаг за шагом возвращают территории и не дают захватчикам захватить новые города и села. О ситуации на поле боя по состоянию на 23 августа рассказал в эфире национального телемарафона представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, – информирует 24 Канал.

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Наступление в сторону Мелитополя и Бахмута

Собственно, наши бойцы имели успех в районе Новоданиловки и Новопрокоповки, что в Запорожской области. Главная задача сейчас – закрепиться на достигнутых рубежах и не дать оккупантам отвоевать позиции.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. В направлении Новоданиловки и Новопрокоповки имели успех, закрепляют на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы,

– подчеркнул спикер.

Кроме того, Ковалев констатировал, что на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмута.

Безрезультатное продвижение россиян

Как заявили в командовании украинской армии, противник вел безрезультатные наступательные действия на:

Купянском направлении;

Марьинском направлении;

Бахмутском направлении;

Авдеевском направлении.

В частности, ад сейчас в районе Клещеевки, что в Донецкой области. Однако Россия несет бешеные потери в результате своих действий.

Враг несет значительные потери в личном составе и технике. Использует здесь свои резервы. Всего за сутки было 30 боевых столкновений.

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Потери России: свежая статистика

В Генштабе констатировали, что по состоянию на 23 августа известно о 258 820 ликвидированных российских военных с начала полномасштабного вторжения. Только за минувшие сутки ВСУ приложились к гибели 480 вражеских бойцов.

Кроме того, оккупанты потеряли: