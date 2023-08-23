Українські військові крок за кроком повертають території та не дають загарбникам захопити нові міста й села. Про ситуацію на полі бою станом на 23 серпня розповів в ефірі національного телемарафону речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, – інформує 24 Канал.

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Наступ у бік Мелітополя та Бахмута

Власне, наші бійці мали успіх в районі Новоданилівки та Новопрокопівки, що в Запорізькій області. Головне завдання зараз – закріпитися на досягнутих рубежах та не дати окупантам відвоювати позиції.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. В напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби,
– наголосив спікер.

Окрім того, Ковальов констатував, що на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмута.

Безрезультатне просування росіян

Як заявили в командуванні української армії, противник вів безрезультатні наступальні дії на:

  • Куп'янському напрямку;
  • Мар'їнському напрямку;
  • Бахмутському напрямку;
  • Авдіївському напрямку.

Зокрема, пекло зараз в районі Кліщіївки, що в Донецькій області. Проте Росія зазнає шалених втрат внаслідок своїх дій.

Ворог зазнає значних втрат в особовому складі та техніці. Застосовує тут свої резерви. Загалом за добу було 30 бойових зіткнень.

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Втрати Росії: свіжа статистика

Окрім того, окупанти втратили:

  • танків – 4 373 (+11) одиниці;
  • бойових броньованих машин – 8 488 (+12) одиниць;
  • артилерійських систем – 5 318 (+23) одиниць;
  • РСЗВ – 722 (+1) одиниця;
  • засобів ППО – 491 одиницю;
  • літаків – 315 одиниць;
  • гелікоптерів – 316 одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 324 (+12) одиниці;
  • крилатих ракет – 1 406 одиниць;
  • кораблів та катерів – 18 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 745 (+23) одиниць;
  • спеціальної техніки – 800 (+3) одиниць.