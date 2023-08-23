Українські військові крок за кроком повертають території та не дають загарбникам захопити нові міста й села. Про ситуацію на полі бою станом на 23 серпня розповів в ефірі національного телемарафону речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, – інформує 24 Канал.

Дивіться також ЗСУ звільнили Урожайне, просування під Бахмутом відновилося: зміни карти фронту за тиждень

Наступ у бік Мелітополя та Бахмута

Власне, наші бійці мали успіх в районі Новоданилівки та Новопрокопівки, що в Запорізькій області. Головне завдання зараз – закріпитися на досягнутих рубежах та не дати окупантам відвоювати позиції.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. В напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби,

– наголосив спікер.

Окрім того, Ковальов констатував, що на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмута.

Безрезультатне просування росіян

Як заявили в командуванні української армії, противник вів безрезультатні наступальні дії на:

Куп'янському напрямку;

Мар'їнському напрямку;

Бахмутському напрямку;

Авдіївському напрямку.

Зокрема, пекло зараз в районі Кліщіївки, що в Донецькій області. Проте Росія зазнає шалених втрат внаслідок своїх дій.

Ворог зазнає значних втрат в особовому складі та техніці. Застосовує тут свої резерви. Загалом за добу було 30 бойових зіткнень.

Дивіться також ЗСУ в Роботиному, окупанти наступають на Сході: карта боїв за 23 серпня

Втрати Росії: свіжа статистика

У Генштабі констатували, що станом на 23 серпня відомо про 258 820 ліквідованих російських військових від початку повномасштабного вторгнення. Лише за минулу добу ЗСУ доклалися до загибелі 480 ворожих бійців.

Окрім того, окупанти втратили: