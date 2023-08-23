Українські військові крок за кроком повертають території та не дають загарбникам захопити нові міста й села. Про ситуацію на полі бою станом на 23 серпня розповів в ефірі національного телемарафону речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, – інформує 24 Канал.
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Наступ у бік Мелітополя та Бахмута
Власне, наші бійці мали успіх в районі Новоданилівки та Новопрокопівки, що в Запорізькій області. Головне завдання зараз – закріпитися на досягнутих рубежах та не дати окупантам відвоювати позиції.
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. В напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби,
– наголосив спікер.
Окрім того, Ковальов констатував, що на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмута.
Безрезультатне просування росіян
Як заявили в командуванні української армії, противник вів безрезультатні наступальні дії на:
- Куп'янському напрямку;
- Мар'їнському напрямку;
- Бахмутському напрямку;
- Авдіївському напрямку.
Зокрема, пекло зараз в районі Кліщіївки, що в Донецькій області. Проте Росія зазнає шалених втрат внаслідок своїх дій.
Ворог зазнає значних втрат в особовому складі та техніці. Застосовує тут свої резерви. Загалом за добу було 30 бойових зіткнень.
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Втрати Росії: свіжа статистика
Окрім того, окупанти втратили:
- танків – 4 373 (+11) одиниці;
- бойових броньованих машин – 8 488 (+12) одиниць;
- артилерійських систем – 5 318 (+23) одиниць;
- РСЗВ – 722 (+1) одиниця;
- засобів ППО – 491 одиницю;
- літаків – 315 одиниць;
- гелікоптерів – 316 одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 324 (+12) одиниці;
- крилатих ракет – 1 406 одиниць;
- кораблів та катерів – 18 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 745 (+23) одиниць;
- спеціальної техніки – 800 (+3) одиниць.