Оккупанты обстреливали позиции наших подразделений по танкам, минометам и ствольной артиллерии. В течение суток враг нанес авиаудара и совершил 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Россияне сосредотачивают силы на ведении наступательных действий в Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, а также пытаются улучшить тактическое положение на Купянском направлении. В то же время, обороняются россияне на Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях.

Ситуация по всему фронту

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается такой же.

ситуация остается такой же. На Слобожанском направлении россияне обстреляли районы населенных пунктов Стрелка, Старица, Волчанск и Огурцово Харьковской области.

россияне обстреляли районы населенных пунктов Стрелка, Старица, Волчанск и Огурцово Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях били в районах 13 населенных пунктов. В частности, это Ивановка, Двуречная, Гряниковка, Котляровка, Берестово и Вишневое в Харьковской области и Площадка, Невское, Краснопоповка и Диброва Луганской области.

били в районах 13 населенных пунктов. В частности, это Ивановка, Двуречная, Гряниковка, Котляровка, Берестово и Вишневое в Харьковской области и Площадка, Невское, Краснопоповка и Диброва Луганской области. На Бахмутском направлении противник обстрелял более 15 населённых пунктов. Среди них – Верхнекаменное, Берестовое, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Майорск и Нью-Йорк на Донетчине.

противник обстрелял более 15 населённых пунктов. Среди них – Верхнекаменное, Берестовое, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Майорск и Нью-Йорк на Донетчине. На Авдеевском направлении под огнем кафиров оказались Бердичи, Авдеевка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

под огнем кафиров оказались Бердичи, Авдеевка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении обстреляно Большую Новоселку, Угледар, Пречистовку и Никольское Донецкой области.

обстреляно Большую Новоселку, Угледар, Пречистовку и Никольское Донецкой области. На Запорожском направлении под огневое поражение оказались районы 16 населенных пунктов. В частности, Времовка Донецкой и Ольговской, Полтавка, Малиновка, Дорожнянка, Железнодорожное, Луговское, Щербаки и Степное Запорожской области.

под огневое поражение оказались районы 16 населенных пунктов. В частности, Времовка Донецкой и Ольговской, Полтавка, Малиновка, Дорожнянка, Железнодорожное, Луговское, Щербаки и Степное Запорожской области. На Херсонском направлении от минометных и артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура в районах 17 населённых пунктов. В частности, Республиканец, Новоберислав, Бургунка, Херсон, Ивановка, Понятовка, Ингулец, Инженерное, Никольское и Приднепровское.

Остановили трансляцию телевидения

В оккупированном Мелитополе и Приазовском россияне приостановили трансляцию всех украинских телеканалов. Пока там транслируют только российское телевидение.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла удары по 21 району сосредоточения врага, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Наши ракетчики и артиллеристы поразили 4 района сосредоточения живой силы и 2 склада боеприпасов врага.