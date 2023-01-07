Окупанти обстрілювали позиції наших підрозділів з танків, мінометів та ствольної артилерії. Протягом доби ворог завдав авіаудару та здійснив 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
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Росіяни зосереджують сили на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, а також намагаються покращити тактичне положення на Куп'янському. Водночас обороняються росіяни на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському.
Ситуація по всьому фронті
- На Волинському і Поліському напрямках ситуація залишається такою ж.
- На Слобожанському напрямку росіяни обстріляли райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Вовчанськ та Огірцеве Харківської області.
- На Куп’янському та Лиманському напрямках гатили у районах 13 населених пунктів. Зокрема, це Іванівка, Дворічна, Гряниківка, Котлярівка, Берестове і Вишневе на Харківщині та Площанка, Невське, Червонопопівка і Діброва Луганської області.
- На Бахмутському напрямку противник обстріляв понад 15 населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Берестове, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Майорськ та Нью-Йорк на Донеччині.
- На Авдіївському напрямку під вогнем окупантів опинились Бердичі, Авдіївка, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.
- На Новопавлівському напрямку обстріляно Велику Новосілку, Вугледар, Пречистівку та Микільське Донецької області.
- На Запорізькому напрямку під вогневе ураження потрапили райони 16 населених пунктів. Зокрема, Времівка на Донеччині та Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Дорожнянка, Залізничне, Лугівське, Щербаки і Степове Запорізької області.
- На Херсонському напрямку від мінометних та артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура в районах 17 населених пунктів. Зокрема, Республіканець, Новоберислав, Бургунка, Херсон, Іванівка, Понятівка, Інгулець, Інженерне, Микільске та Придніпровське.
Зупинили трансляцію телебачення
В окупованому Мелітополі та Приазовському росіяни зупинили трансляцію усіх українських телеканалів. Наразі там транслюють тільки російське телебачення.
Авіація Сил оборони України за добу завдала ударів по 21 району зосередження ворога, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Наші ракетники і артилеристи уразили 4 райони зосередження живої сили і 2 склади боєприпасів ворога.