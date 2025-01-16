Сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского польским СМИ. Президент рассказал, что на востоке сконцентрировано большое количество российских войск и техники, тогда как украинских сил там меньше.

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Где на фронте ситуация самая сложная

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самая сложная ситуация на поле боя сейчас наблюдается на востоке страны.

Ситуация на поле боя – как синусоида. Есть моменты, когда инициатива переходит из одних рук в другие. К сожалению, есть села, которые Россия разрушает, которые переходят из рук наших военных в руки врага и наоборот. Самая сложная ситуация именно на востоке – там большая концентрация российских войск, техники. И там у нас сил меньше на сегодня, но у них большие потери,

– отметил Зеленский.

В то же время президент отметил, что на фронте не хватает помощи от партнеров. Он также подчеркнул, что ее поставки были замедлены из-за решения Конгресса США.