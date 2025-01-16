Повідомляє 24 Канал з посиланням на інтервʼю Володимира Зеленського польським ЗМІ. Президент розповів, що на сході сконцентровано велику кількість російських військ і техніки, тоді як українських сил там менше.

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Де на фронті ситуація найскладніша

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найскладніша ситуація на полі бою зараз спостерігається на сході країни.

Ситуація на полі бою – як синусоїда. Є моменти, коли ініціатива переходить з одних рук в інші. Нажаль, є села, які Росія руйнує, які переходять з рук наших військових до рук ворога і навпаки. Найскладніша ситуація саме на сході – там велика концентрація російських військ, техніки. І там у нас сил менше на сьогодні, але у них великі втрати,

– зазначив Зеленський.

Водночас президент зауважив, що на фронті бракує допомоги від партнерів. Він також підкреслив, що її постачання було уповільнено через рішення Конгресу США.