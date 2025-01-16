Президент України вказав на затримки із постачанням озброєння Україні. Про це пише 24 Канал із посиланням на Офіс Президента.

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Ці процеси залежать від багатьох

За словами Зеленського, є бригади, які укомплектовані зброєю на 60% – 70%.

Щось у процесі, щось йде, а щось ніяк не дійде. Це відбувається. Останній рік є уповільнення багатьох процесів, які залежать від багатьох. Я не хочу звинувачувати когось одного із партнерів або нас, я хочу в цілому сказати,

– наголосив президент.

Водночас він відзначив, що ці процеси були уповільнення через рішення Конгресу, які ухвалювали надто довго. За його словами, це призвело до того, що захищались ми меншою кількість зброї і меншою кількістю людей.

Поте Росія зазнала великих втрат та втратила ініціативу на Харківському напрямку. Також їм не вдалося реалізувати свою операцію із окупації великого українського міста Суми.