В освобожденных населенных пунктах Херсонской области подразделения Сил обороны проводят стабилизационные мероприятия. Также в Херсон вернулись и начали работу представители областной военной администрации.

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Где ведутся боевые действия

Противник усовершенствует фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра. В то же время, продолжает наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В течение суток российские оккупанты нанесли:

14 авиационных ударов,

совершили до 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Удары получили более 15 населенных пунктов Донецкой, Днепропетровской и Сумской областей.

Какая ситуация по другим направлениям

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины. Продолжается формирование русско-белорусской группировки войск на территории республики Беларусь. Остается опасность ракетных и авиационных ударов с территории и пространства этой страны.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, по районам населенных пунктов Славгород и Ромашково Сумской области;

– из минометов и ствольной артиллерии, по районам населенных пунктов Славгород и Ромашково Сумской области; на Слобожанском направлении – зафиксировано 23 артиллерийских обстрела районов населенных пунктов, недалеко от линии столкновения;

– зафиксировано 23 артиллерийских обстрела районов населенных пунктов, недалеко от линии столкновения; на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам и всему спектру артиллерии, по районам населенных пунктов Берестово, Макеевка, Площадка, Кисловка, Белогоровка, Стельмаховка и Северск;

– по танкам и всему спектру артиллерии, по районам населенных пунктов Берестово, Макеевка, Площадка, Кисловка, Белогоровка, Стельмаховка и Северск; на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Опытное, Белогоровка и Нью-Йорк;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Опытное, Белогоровка и Нью-Йорк; на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам Марьинки, Авдеевки, Новомихайловки и Опытного;

– из танков и разнокалиберной артиллерии, по районам Марьинки, Авдеевки, Новомихайловки и Опытного; На Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков и артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Времовка, Угледар, Щербаки, Степное и Пречистовка.

– из танков и артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Времовка, Угледар, Щербаки, Степное и Пречистовка. На Южнобужском направлении враг, после подрывов Антоновского автомобильного и железнодорожного мостов, дороги через дамбу Каховской ГЭС и других ранее приведенных мостовых переправ осуществляет инженерное оборудование позиций на левом берегу реки Днепр.

Что происходит на Донбассе в Луганской области

Российское военно-политическое руководство не останавливает попытки интеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в правовое пространство российской федерации.

Так, с 11 ноября, на этой территории прекращается выдача документов самопровозглашенных территориальных образований, в частности, по участию в боевых действиях. Командованию Вооруженных сил России предоставили распоряжение о централизованном переводе денежных расчетов с личным составом в финансовые учреждения и банковские карточки российской федерации.

Военнослужащим предложили продлить службу на контрактной основе по российскому законодательству. Однако они выражают опасения по поводу аннуляции документов и льгот, назначенных фейковыми республиками, в случае отказа от нового контракта.

Какая ситуация в Херсонской области

На временно захваченных территориях Херсонской области ухудшается морально психологическое состояние и дисциплина русских солдат.

В населенном пункте Геническ введен "сухой закон", а оккупационные власти изъяли и вывезли спиртные напитки из складов, магазинов, ресторанов и других мест общественного питания.

ВСУ героически уничтожают врага

По информации Генштаба, подтверждено поражение Силами обороны района сосредоточение оккупантов в Луганской области, в районе населенного пункта Горное. После высокоточного удара потери врага составили 27 человек погибшими и 18 ранеными.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла по врагу 11 ударов. Под поражение попали 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны поразили один пункт управления, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другие важные военные объекты оккупантов.

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