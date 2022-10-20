Уничтожаем российскую технику и склады: в ВСУ рассказали о ходе боевых действий на Юге

Ситуация на Юге Украины остается сложной, но контролируемой. Только за минувшие сутки, 19 октября, наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 440 огневых задач.

Вдоль всей линии соприкосновения продолжаются активные боевые действия. Россияне сосредотачиваются на ведении оборонительных действий.

К теме Наступление в Херсонской области: какие шансы у россиян удержать правый берег

Какова ситуация на Юге Украины

Противник пытается отслеживать состояние и перемещение наших подразделений путем ведения воздушной разведки с использованием беспилотных аппаратов. Одного из таких шпионов наше зенитно-ракетное подразделение приземлило в Бериславском районе Херсонской области,

– рассказали в ОК "Юг".

Вражеские войска открыли минометный огонь в направлении Очаковского порта. Возле Новой Каменки и Трифоновки на севере Херсонщины российские вертолеты и штурмовики Су-25 нанесли 4 удара. К счастью, обошлось без потерь.

ВСУ уничтожают российскую технику и склады

Украинские военные нанесли врагу значительные потери в сутки. Штурмовой авиация Воздушных сил ВСУ нанесла 6 ударов по пунктам развертывания вражеских ЗРК "Бук-2М", "ТОР" и "ПАНЦЫР". Наши вертолеты Ми-24 и Ми-8 атаковали российских солдат возле Любомировки.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 440 огневых задач. В результате российская армия потеряла:

43 военных,

6 танков,

9 единиц автобронетехники,

2 гаубицы 152 калибра,

командно-штабную машину,

беспилотник-разведчик.

Кроме того, полностью уничтожены 2 склада боеприпасов врага в Бериславском районе.

Это может вас заинтересовать – оперативная информация о ситуации на фронте: видео

У побережья Крыма маневрируют 9 кораблей и катеров россиян. Среди них есть 2 больших десантных корабля, а также 2 носителя крылатых ракет, имеющих на борту 12 "Калибров".