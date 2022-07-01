Российские оккупанты не прекращают наносить ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины. О том, что происходит по каждому из направлений, традиционно рассказали в Генеральном Штабе Вооруженных Сил Украины.

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Ситуация на основных направлениях: данные Генштаба ВСУ

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. Там россияне обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Гремяч, Михальчина Слобода, Колос Черниговской области и Стариковое и Атинское Сумской области.

Артиллерийские обстрелы враг вел на Слобожанском направлении. Он делал это в районах населенных пунктов:

Чепиль

Золочев

Русская Лозовая

Рубежное

Крестище

Печенеги

Харьков

Питомник

Базалиевка

Прудянка

Кроме того, был нанесен авиаудар парой вертолетов Ка-52 вблизи Мосьпаново. Также противник продолжает вести воздушную разведку в этом направлении.

В Славянском направлении российская армия пытается удержать ранее занятые рубежи, осуществляет перегруппировку, намерена улучшить тактическое положение. Противник вел артиллерийские обстрелы недалеко от Долины, Мазановки, Дубровного, Грушувахи, Довгенького, Краснополья, Асеевки, Славянска, Никольского и Богородичного.

Напряженной ситуация остается на Лисичанском и Бахмутском направлениях оккупанты обстреливают из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Сидорово, Переездное, Кривая Лука, Маяки, Северск, Приволье, Лисичанск, Волчеяровка, Золотаровка, Бахмут, Клиново, Лоскутовка, Покровское, Зайцево, Майское и Вершина. Вражеские авиационные удары зафиксированы у Клинового и Покровского.

В то же время украинские воины отразили вражескую попытку разведки боем в направлении Лисичанского желатинового завода.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал из артиллерии разных калибров и танков районы отдельных населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Новоселовка Вторая, Водяное и другие.

Продолжались обстрелы и в Южнобужском направлении. От атак страдали районы населенных пунктов Посад-Покровское, Степная Долина, Таврическое, Прибужское, Александровка, Мирное, Шевченково, Новогригоровка, Широкое, Партизанское, Благодатное, Первомайское, Кобзарцы, Красный Яр, Кавказ, Степное, Калиновка, Большое Артаково, и Николаевка. Также враг нанес авиаудар в районе населенного пункта Дивизия.

Кроме того, в Генштабе сообщают, что оккупанты удерживают в Черном море два носителя высокоточного оружия. Они готовы к ракетным ударам по объектам на территории Украины.