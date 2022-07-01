Російські окупанти не припиняють завдавати ракетних ударів по цивільних об'єктах на території України. Про те, що відбувається на кожному з напрямків, традиційно розповіли у Генеральному Штабі Збройних Сил України.

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Ситуація на основних напрямках: дані Генштабу ЗСУ

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках наразі без особливих змін. Там росіяни обстріляли з артилерії райони населених пунктів Грем'яч, Михальчина Слобода, Колос Чернігівської області та Старикове і Атинське на Сумщині.

Артилерійські обстріли ворог вів на Слобожанському напрямку. Він робив це у районах населених пунктів:

Чепіль

Золочів

Руська Лозова

Рубіжне

Хрестище

Печеніги

Харків

Питомник

Базаліївка

Прудянка

Крім того, було завдано авіаудару парою вертольотів Ка-52 поблизу Мосьпанового. Також противник продовжує вести повітряну розвідку на цьому напрямку.

На Слов'янському напрямку російська армія намагається втримати раніше зайняті рубежі, здійснює перегрупування, має намір покращити тактичне положення. Противник вів артилерійські обстріли неподалік Долини, Мазанівки, Дібрівного, Грушувахи, Довгенького, Краснопілля, Асіївки, Слов'янська, Микільського та Богородичного.

Напруженою ситуація залишається на Лисичанському і Бахмутському напрямках окупанти обстрілюють із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Сидорове, Переїзне, Крива Лука, Маяки, Сіверськ, Привілля, Лисичанськ, Вовчоярівка, Золотарівка, Бахмут, Клинове, Кодема, Нью-Йорк, Новолуганське, Берестове, Лоскутівка, Покровське, Зайцеве, Травневе та Вершина. Ворожі авіаційні удари зафіксовано біля Клинового та Покровського.

Водночас українські воїни відбили ворожу спробу розвідки боєм у напрямку Лисичанського желатинового заводу.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював із артилерії різних калібрів та танків райони окремих населених пунктів, серед них Авдіївка, Новоселівка Друга, Водяне та інші.

Продовжувалися обстріли і на Південнобузькому напрямку. Від атак страждали райони населених пунктів Посад-Покровське, Степова Долина, Таврійське, Прибузьке, Олександрівка, Мирне, Шевченкове, Новогригорівка, Широке, Партизанське, Благодатне, Первомайське, Кобзарці, Червоний Яр, Кавказ, Степове, Калинівка, Велике Артакове, Добрянка, Потьомкіне та Миколаївка. Також ворог завдав авіаудару в районі населеного пункту Дивізія.

Крім того, у Генштабі повідомляють, що окупанти утримують у Чорному морі два носії високоточної зброї. Вони у готовності до ракетних ударів по об'єктах на території України.