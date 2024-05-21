Бойцы экипажа беспилотников "Фурия" 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша рассказали проекту "Украинский Свидетель", что Покровское направление появилось недавно – после взятия россиянами Авдеевки. Также они показали работу украинского беспилотника "Фурия".

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Что происходит на Покровском направлении

Командир экипажа с позывным "Аббат" рассказал, что российские оккупанты массово применяют управляемые авиационные бомбы.

"Здесь Марс: воронка на воронке. Живого места нет. И это влияет на морально-психологическое состояние наших бойцов. Поэтому и появился Покровский фронт – враг сейчас продвигается, они берут какую-то новую посадку каждый день", – рассказал командир.

По его словам, кроме КАБов оккупанты бросают на это направление огромное количество техники.

Если подбитые машины можно отремонтировать, то россияне пытаются ее вытащить. Нередко нам удается остановить колонну с помощью FPV и потом дроны эту технику добивают,

– объяснил командир.

По его словам, несмотря на высокую эффективность наших FPV, на Покровском направлении эти дроны уступают "Орланам" и "Суперкамам" российского производства.

"С ними трудно конкурировать: они могут проводить в воздухе больше времени, чем мы. "Суперкам" держится в небе 4 часа и может преодолевать расстояние до 70 километров. "Орлан" еще дольше. То есть отсюда они могут долетать до Днепропетровской области", – объяснил военный.

Зачем россиянам Покровск

"Да, Покровск – это часть плана по захвату Донецкой области. Сколько мы сможем ее удерживать? Это будет зависеть от количества оружия, которое поставляют нам западные партнеры. Сейчас этого количества хватает не для наступления, а для того, чтобы держаться", – объяснил "Аббат".

По его словам, от Авдеевки, которую россияне сделали своим логистическим центром, до Покровска – ориентировочно 30 километров.

"Думаю, битва за Покровск может начаться только тогда, когда россияне займут Селидово", – подытожил командир.

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Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

Обратите внимание! Ранее сержант "Хоккей" рассказывал, что будет битва за Покровск и продлится она дольше, чем за Бахмут. Он призвал мирное население выезжать из Константиновки, Краматорска, Покровска и Курахово. Подробнее читайте по ссылке.