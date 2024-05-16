Один из военных поделился прогнозом: скоро может начаться битва за Покровск. Она продлится дольше, чем битва за Бахмут, а россияне смогут окружить несколько населенных пунктов или по крайней мере зайти им в тыл. В Константиновке, Краматорске, Покровске, Курахово уже пора начинать эвакуацию гражданских.
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В ВСУ показали работу Bradley
Покровское направление остается одним из самых тяжелых на фронте. Противник атакует позиции защитников, используя свое преимущество в живой силе и технике. Все это при поддержке авиации, также непрерывно работает и вражеская артиллерия. Между тем бойцы 47 отдельной механизированной бригады сдерживают оккупантов, в том числе и благодаря американской технике. И делают все возможное, чтобы нанести врагу максимальные потери,
– сказано в сообщении.
На Покровском направлении работает БМП Bradley: смотрите видео
Какова ситуация на Покровском направлении
В Генштабе рассказали о ситуации на фронте на 16:30 16 мая.
Враг продолжает наступательные действия. В настоящее время суток наибольшая активность наблюдается на Покровском направлении. Украинские воины держат линию обороны и жестко отвечают на действия захватчиков,
– говорится в сообщении.
В ведомстве отметили: оккупанты продолжают наращивать усилия на Покровском направлении. Количество боевых столкновений возросло там до 30, а в районе населенного пункта Уманское работала вражеская авиация.
А вот на Харьковщине оккупанты движутся преимущественно пехотными группами вдоль лесополос. Бронетехнику врага разогнали FPV-дроны.