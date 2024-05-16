Один із військових поділився прогнозом: скоро може розпочатися битва за Покровськ. Вона триватиме довше, ніж битва за Бахмут, а росіяни зможуть оточити кілька населених пунктів або принаймні зайти їм у тил. У Костянтинівці, Краматорську, Покровську, Кураховому вже час починати евакуацію цивільних.
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У ЗСУ показали роботу Bradley
Покровський напрямок залишається одним із найтяжчих на фронті. Противник атакує позиції оборонців, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці. Все це за підтримки авіації, також безперервно працює й ворожа артилерія. Тим часом бійці 47 окремої механізованої бригади стримують окупантів, у тому числі й завдяки американській техніці. Та роблять все можливе, аби завдати ворогу максимальних втрат,
– сказано в повідомленні.
На Покровському напрямку працює БМП Bradley: дивіться відео
Яка ситуація на Покровському напрямку
У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті на 16:30 16 травня.
Ворог продовжує наступальні дії. На даний час доби найбільша активність спостерігається на Покровському напрямку. Українські воїни тримають лінію оборони та жорстко відповідають на дії загарбників,
– мовиться в повідомленні.
У відомстві відзначили: окупанти продовжують нарощувати зусилля на Покровському напрямку. Кількість бойових зіткнень зросла там до 30, а в районі населеного пункту Уманське працювала ворожа авіація.
А от на Харківщині окупанти рухаються переважно піхотними групами вздовж лісосмуг. Бронетехніку ворога розігнали FPV-дрони.