Обстрелы из штурмовой авиации и артиллерии: враг бьет по Украине и хочет удержать позиции

Украинские защитники и защитницы 139 сутки противостоят российскому врагу. Он беспощадно топает по Украине из разнообразного оружия и пытается удержать ранее занятые позиции.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины рассказали, что происходит по всем направлениям боевых действий. Оперативную информацию по состоянию на 06:00 12 июля читайте дальше.

Главное Взрывы в Харькове и Николаеве, десятки уничтоженных оккупантов на Юге: основное за 139 день войны

Какая ситуация по всем направлениям: данные Генштаба

Без существенных изменений остается ситуация на Волынском , Полесском и Северском направлениях. На последнем враг применил реактивную артиллерию, чтобы обстрелять район населённого пункта Стариково Сумской области.

В Харьковском направлении враг осуществлял обстрелы из артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах города Харькова и населенных пунктов Русские Тишки, Безруки, Дементиевка, Лесное, Слатино, Прудянка и Золочев. Нашим воинам удалось жестко подавить попытку россиян штурмовать Дементиевку.

В Славянском направлении подразделения врага продолжали штурмовые действия в районах Мазановки, Ивановки и Долины. Таким образом, они хотели улучшить свое тактическое положение. Впрочем, их действия были неудачными, ведь ВСУ отогнали оккупантов назад.

В то же время российская армия обстреливала из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Чеполь, Большая Камышеваха, Барвенково, Дибровно, Мазановка, Богородичное и Адамовка.

Новость дополняется…