Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командира дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады Нацгвардии Виталия Литвина в эфире телемарафона.

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Какая ситуация на Покровском направлении сегодня

Герой Украины рассказал, что на линии соприкосновения агрессор улучшает свое тактическое положение в направлении населенных пунктов Шевченко и Новый Труд.

Там есть железнодорожная дорога, вдоль которой враг продвигается в сторону населенного пункта Покровск. Наносит артиллерийские удары на постоянной основе,

– отметил Виталий Литвин.

Защитник подчеркнул, уже в течение нескольких месяцев не меняется интенсивность ведения боевых действий и применения оперативно-тактической авиации. Постоянными обстрелами и штурмовыми действиями оккупанты пытаются определить подразделения Сил безопасности и обороны Украины и улучшить свое тактическое положение.

Несколько недель назад российские захватчики выдвинулись в направлении Шевченко и Лисовки.

Сделал такие "клещи скорпиона". И потом они подтягивают по центру свою линию фронта. То есть выравнивают. Таким образом они смогут освободить дополнительные силы, перенаправить их на более уязвимые участки и там продолжать давить, чтобы выйти к самому населенному пункту Покровск,

– сказал украинский военный.

Защитник отметил, на этом направлении наши воины ликвидировали 400 оккупантов. Происходит большое количество боевых столкновений. Впрочем, по словам Литвина, ощущения, что агрессор теряет большое количество живой силы и артиллерийских систем, нет.

Российские захватчики на постоянной основе проводят подготовку личного состава на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. И этот личный состав пополняет ряды, где противник потерял своих военнослужащих.

Бывает такое, что происходит боевое столкновение, враг выдвигает штурмовой взвод, – 30 военнослужащих захватнической России. Его уничтожают или артиллерийские системы, или FPV-дроны, или дроны со сбросом. Через 40 минут выдвигается еще такая же самая группа, которая просто переступает тела своих собратьев из армии России, переступает раненых и продолжает проводить штурмовые действия. Они даже иногда не проводят медицинскую эвакуацию,

– подчеркнул команды дивизиона артиллерийской разведки.

Защитник также рассказал о качестве этого личного состава. Заметил, пленные и ликвидированные оккупанты были зачислены в ряды российской армии 3 недели – месяц назад.

То есть о подготовке здесь речь не идет. Но зато их очень много. Интенсивность сохраняется,

– констатировал Виталий Литвин.

Также рассказал, что оккупанты применяют оперативно-тактическую авиацию. Сбрасывают на Покровск КАБы. Агрессор уничтожает инфраструктуру, логистические пути. Использует дроны оперативно-тактического уровня, в частности, SuperCam, "Орлан-30", "Орлан-10", чтобы наносить огневого поражения логистическим путям и пунктам управления, дезорганизовать оборону.

Но на противодействие есть наша контрбатарейная борьба, которая уничтожает их артиллерийские системы,

– подчеркнул защитник.

Кроме того, средства радиоэлектронной борьбы. Военный отметил, что к сборам на РЭБ для любых частей постоянно приобщаются неравнодушные граждане.

Каждая гривна поддерживает обороноспособность на Покровском направлении. Она модернизируется или в РЭБ, или во внедорожник и, таким образом, мы держим там оборону и уничтожаем врагов,

– подчеркнул Герой Украины.

Кстати, поддержите сбор на внедорожник для дивизиона артиллерийской разведки по ссылке.