Там всё не просто. Ведь из-за тяжелой логистики цены на продукты повысились, сообщает 24 канал.

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По словам Сенкевича, продукты отвезли в магазины Корабельного района. Завтра ожидается еще один конвой.

Также в Николаев следует несколько фур с лекарствами, а 3 марта в городе разгрузили фуру лекарств для пациентов на диализе.

За рецептами на инсулин жителям нужно обращаться к семейным врачам.

Инфраструктура

Городской глава утверждает, что по состоянию на 5 марта город снабжен газом, электроэнергией, теплом и водой. Но он предупреждает, что жителям следует сделать запасы питьевой воды.

Также в поселке Полигон начали восстанавливать электричество, но начались обстрелы. Возобновить ремонт планируют завтра.

В ближайшее время в городе должны установить 4 столба для восстановления движения электротранспорта по Центральному проспекту.

К тому же 6 марта должны свести мосты. Но если будет опасность, то их снова разведут. Это решает армия.

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