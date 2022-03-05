Там все не просто. Адже через важку логістику ціни на продукти підвищились, повідомляє 24 канал.

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Детальніше про ситуацію

За словами Сєнкевича, продукти завезли до магазинів Корабельного району. Завтра очікується ще один конвой.

Також до Миколаєва прямують декілька фур із ліками, а 3 березня у місті розвантажили фуру ліків для пацієнтів на діалізі.

За рецептами на інсулін мешканцям треба звертатись до сімейних лікарів.

Інфраструктура

Міський голова стверджує, що на 5 березня місто забезпечене газом, електроенергією, теплом та водою. Але він попереджає, що мешканцям варто зробити запаси питної води.

Також в селищі Полігон почали відновлювати електрику, але почались обстріли. Відновити ремонт планують завтра.

Найближчим часом у місті мають встановити 4 стовпи для відновлення руху електротранспорту Центральним проспектом.

До того ж 6 березня мають звести мости. Але якщо буде небезпека, то їх знову розведуть. Це вирішує армія.

ЗСУ закликають зберігати спокій
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