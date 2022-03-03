Какая ситуация на разных направлениях наступления оккупантов за неделю героической борьбы

Российские захватчики безуспешно пытаются взять Украину со всех сторон. ВСУ уже неделю героически дает отпор оккупантам на разных направлениях их вторжения.

В ВСУ говорят, что враг на всех направлениях наступления не добился успеха. Именно поэтому российские оккупанты снова прибегли к тактике ночных обстрелов жилых кварталов крупных городов.

К теме Оккупанты не могут добиться успеха и обстреливают жилые кварталы крупных городов, – ВСУ

Ситуация по направлениям борьбы

В Генштабе говорят, что на Волынском направлении враг продолжает проводить демонстрационные действия вдоль государственной границы.

На Полесском направлении оккупант пытается проводить наступательные действия в районе населенных пунктов Козаровичи, Вышгород, Фастов, Обухов. Россияне развертывают полевые логистические лагеря в районах Бородянки, Катюжанки и Гавронщины.

На Северском направлении российские оккупанты, без успехов в украинских городах Чернигов, Нежин и Сумы, Лебедин и Ахтырка, избегая боевых столкновений с ВСУ, пытаются добраться до северных окраин Киева. Вражеские части и подразделения сосредоточились в районах Барышевки, Новой Басани, Любеча. Одна из воинских частей России там потеряла боеспособность, но перегруппировывается и пытается наступать на Бровары и Киев.

На Слобожанском направлении враг проводит наступательную операцию в районах населенных пунктов Золочев, Харьков, Балаклея. Также пытается продолжить наступление в направлении Лозовой, но катастрофически нуждается в пополнении утраченной техники и личного состава.

На Донецком направлении оккупанты и их артиллерия продолжают наступательные действия в районах населенных пунктов Новый Айдар, Волноваха и Мариуполь. Главной целью врага было выйти на административную границу Донецкой и Луганской областей. Но план оккупантов провалился.

На Таврическом направлении враг по-прежнему пытается проводить наступательную операцию. Россияне перегруппировались и вывели части оперативных резервов, поэтому сосредоточили главные усилия на направлении Николаев – Вознесенск.

В Черноморской операционной зоне корабельные группы Черноморского флота продолжают вести огонь по гражданским кораблям и захватывать в плен моряков.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!