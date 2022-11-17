Соответствующую информацию сообщил начальник Львовского областного центра комплектования (бывшего военкомата) полковник Александр Тищенко. По его данным, приходят даже те, кто не подлежит призыву.

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Какая ситуация с мобилизацией во Львовской области

Начальник бывшего военкомата заявил, что мобилизация во Львовской области выполняется максимально приближенно к определенным перед Территориальным центром комплектования задачам.

Проблем с проведением мобилизации во Львовской области нет,

– заявил Тищенко.

Полковник объяснил, что очевидно то, что после восьми месяцев активной фазы войны наплыва добровольцев нет. Подавляющее большинство желающих уже давно защищает Украину.

Однако, по словам Александра Тищенко, к ним иногда обращаются неравнодушные граждане за объяснениями. В частности, интересуются, как могут служить те люди, которые по общему правилу не подлежат призыву.

Коротко о мобилизации в Украине и Львовской области

16 ноября Верховная Рада продлила срок действия военного положения и мобилизации на 90 дней, то есть до 19 февраля 2023 года. За это решение проголосовали 294 и 297 народных депутатов соответственно.

Следует заметить, что военное положение и мобилизацию продолжают уже в пятый раз с начала полномасштабной войны. За продление действия законов Рада голосовала 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября.

Начальник Львовского областного центра комплектования Александр Тищенко рассказал, что общественные места для вручения повесток выбирали для максимального охвата как можно большего количества человек. Речь идет о вокзалах, торговых центрах, площадях, больших улицах и т.д.

По словам Тищенко, если не будет другого законодательного инструмента для упорядочения учета, то им придется и дальше проводить мероприятия оповещения и уточнения данных в людных местах.

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