Аварийные и повременные графики отключения электроэнергии позволяют стабилизировать энергосистему, ремонтировать и восстанавливать ее.

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Просьба Минэнерго

Министерство энергетики призвало украинцев помочь энергетикам, а именно снизить нагрузку на сеть. Каждая семья должна сократить потребление электроэнергии на уровне 25%.

Между тем, энергетики будут работать над восстановлением инфраструктуры круглосуточно. Свет и тепло будет ежедневно возвращаться в дома миллионов потребителей.

Опровергая панические заявления, уверяем, что ситуация с энергоснабжением сложная, но контролируемая,

– отметили в ведомстве.

Регионы со сложной ситуацией

На этой неделе потребление электроэнергии выросло на 15% по сравнению с прошлым. В Укрэнерго объяснили, что все из-за похолодания. Наиболее напряженная ситуация со светом в:

Киевской области;

Черниговской области;

Черкасской области;

Житомирской области;

Харьковской области;

Сумской области;

Полтавской области.

Ранее директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказывал, что российские обстрелы украинских городов могут повлечь за собой ситуацию, когда свет в домах будет появляться всего на несколько часов. Однако этого стараются не допустить. Главное, чтобы энергетики имели оборудование для ремонта системы.

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