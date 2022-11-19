Аварийные и повременные графики отключения электроэнергии позволяют стабилизировать энергосистему, ремонтировать и восстанавливать ее.
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Просьба Минэнерго
Министерство энергетики призвало украинцев помочь энергетикам, а именно снизить нагрузку на сеть. Каждая семья должна сократить потребление электроэнергии на уровне 25%.
Между тем, энергетики будут работать над восстановлением инфраструктуры круглосуточно. Свет и тепло будет ежедневно возвращаться в дома миллионов потребителей.
Опровергая панические заявления, уверяем, что ситуация с энергоснабжением сложная, но контролируемая,
– отметили в ведомстве.
Регионы со сложной ситуацией
На этой неделе потребление электроэнергии выросло на 15% по сравнению с прошлым. В Укрэнерго объяснили, что все из-за похолодания. Наиболее напряженная ситуация со светом в:
- Киевской области;
- Черниговской области;
- Черкасской области;
- Житомирской области;
- Харьковской области;
- Сумской области;
- Полтавской области.
Ранее директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказывал, что российские обстрелы украинских городов могут повлечь за собой ситуацию, когда свет в домах будет появляться всего на несколько часов. Однако этого стараются не допустить. Главное, чтобы энергетики имели оборудование для ремонта системы.
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