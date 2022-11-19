Аварійні та погодинні графіки відключення електроенергії дозволяють стабілізовувати енергосистему, ремонтувати та відновлювати її.

До теми Де зараз найскладніша ситуація зі світлом та як розв'язують проблеми

Прохання Міненерго

Міністерство енергетики закликало українців допомогти енергетикам, а саме зменшити навантаження на мережу. Кожна родина має скоротити електроспоживання на рівні 25%.

Тим часом енергетики працюватимуть над відновленням інфраструктури цілодобово. Світло і тепло щодня повертатиметься у домівки мільйонів споживачів.

Спростовуючи панічні заяви, запевняємо, що ситуація з енергопостачанням складна, але контрольована,

– наголосили у відомстві.

Регіони зі складною ситуацією

Цього тижня споживання електроенергії зросло на 15%, якщо порівнювати з минулим. В Укренерго пояснили, що все через похолодання. Зазначили, що найбільш напружена ситуація зі світлом у:

Київській області;

Чернігівській області;

Черкаській області;

Житомирській області;

Харківській області;

Сумській області;

Полтавській області.

Раніше директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповідав, що російські обстріли українських міст можуть спричинити ситуацію, коли світло в домівках з'являтиметься лише на кілька годин. Однак цього намагаються не допустити. Головне, аби енергетики мали обладнання для вчасного ремонту системи.

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