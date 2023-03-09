ВСУ отразили 110 атак врага, в России заканчиваются боеприпасы: главное из Генштаба
Источник:Генштаб ВСУ
Россия не отказывается от намерений оккупировать всю Донецкую область. Наши воины героически отражают атаки противника.
Основные усилия враг продолжает сосредоточиваться на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отбили на них более 110 атак.
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В Генштабе отметили, что информация о ночных ракетных обстрелах будет обнародована несколько позже. А в течение предыдущих суток противник нанес 25 авиационных, 2 ракетных удара, а также совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня.На Волынском, Полесском, Северском да Слобожанском направлениях формирования наступательных группировок не выявлено. В то же время, враг обстрелял районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Харьковка и Атинское Сумской области и Стрелка, Терновая, Вильчая, Каменка, Двухлетняя и Голубовка Харьковской области.
Какая ситуация на других участок фронта
На Купянском да Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Спорное и Белогоровка. Совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них – Ольшана, Купянск, Кисловка, Первомайское, Песчаное и Чернещина Харьковской области; Стельмаховка, Невское и Краснопоповка – Луганской, а также Новоселовка, Колодцы, Диброва, Берестово, Ямполь, Северск, Раздолевка и Ягодное в Донецкой области.
На Бахмутском направлении оккупанты не прекращают штурмовые действия в направлении города Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское и Александро-Шультино. Вражеские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Железнянское, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Константиновка, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Дружба, Нью-Йорк и Северное Донецкой области.
На Авдеевском да Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское, Новомихайловка, Марьинка и Угледар Донецкой области. Вражеские обстрелы подверглись районам 20 населенных пунктов. Среди них – Александрополь, Ласточкино, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка, Георгиевка, Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка, Невельское, Красногоровка, Победа, Причистовка и Нескучное Донецкой области.
На Запорожском да Херсонском направлениям противник обороняется. Обстрелы подверглись районам более 30 населенных пунктов. В частности, это – Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка, Каменское, Темировка, Ольговское, Красное, Староукраинка, Волшебное и Новоандреевка на Запорожье, а также Змеев , Николаевка, Ольговка, Львов, Понятовка, Никольское, Антоновка, Зеленовка, Днепровское, Качкаровка, Красный Маяк, Тягинка, Токаровка и Федоровка Херсонской области.
В России заканчиваются боеприпасы
По предварительной информации, вооруженные силы России уже почти использовали весь запас артиллерийских боеприпасов размещенных на складах центральной части России.
В настоящее время наблюдается перемещение на территорию временно оккупированной части Украины боеприпасов уже со складов, расположенных в других регионах России. Это значительно увеличивает сроки доставки. Также наблюдается неудовлетворительное состояние и качество новых боеприпасов партий в связи с ненадлежащим хранением и нарушением правил и норм обслуживания.
В ВСУ отмечают, что почти 50% из них имеют видимые признаки повреждения ржавчиной. В условиях интенсивного ведения боевых действий и имеющимся неудовлетворительным состоянием боеприпасов следует ожидать их дефицита в артиллерийских подразделениях армии врага в течение ближайших 2 – 3 месяцев.
Авиация Сил обороны в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и удара по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. А наши ракетчики и артиллеристы поразили 2 района сосредоточения личного состава и нанесли огневое поражение по командному пункту одного из подразделений армии России.