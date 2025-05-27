Об этом рассказал спикер ОТГ "Северск" Вадим Мысник в эфире телемарафона, информирует "РБК-Украина", пишет 24 Канал.

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Ситуация на границе Черниговской области

Вдоль всей границы мы фиксируем военное присутствие. То есть они держат в напряжении и сковывают наши боевые подразделения, чтобы мы не перебрасывали (подразделения) на более горячие участки фронта,

– рассказал Мысник.

В то же время он указал, что наибольшая концентрация вражеских сил по обстрелам и живой силе напротив Сумской области – на Курщине.

Представитель ОТГ "Северск" добавил, что захватчики имеют определенные накопления на территории Курской области и пытаются расширять зону активных боевых действий. Однако ВСУ максимально уничтожают оккупантов и не дают им продвигаться в глубь территории Украины.

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Напомним, что в течение за прошедшие сутки зафиксировано 170 боестолкновений. В Генштабе ВСУ сообщали, что вчера россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный удар, применив 9 ракет и 87 авиаударов, сбросив 151 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, противник совершил 4586 обстрелов, в частности 115 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3068 дронов.

