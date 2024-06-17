Об этом 24 Каналу рассказал начальник разведки артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж", капитан Владимир Назаренко, добавив, что все атаки и провокации врага получают ответ. Украинские защитники готовы к любым, даже худших действий противника.

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Чем чаще всего атакует враг

Наши воины осознают, что оккупанты активно проводят разведку, артиллерийскую подготовку, бомбардировки. Кроме этого, используют "Ланцеты", беспилотники, FPV-дроны и пытаются максимально давить в пределах своих возможностей. Поэтому в дальнейшем все будет зависеть от тех ресурсов и резервов, которые сможет накопить Россия.

Постоянно продолжается артиллерийская бомбардировка. Из-за активности и удачной, профессиональной работы наших операторов БПЛА, враг вынужден оттягивать свою артиллерию на несколько километров к себе в тыл. Соответственно вражеская артиллерия больше сосредоточена на подготовке к работе по "нулевой" линии Сил обороны,

– рассказал офицер.

Соответственно ближние и дальние тылы противник бомбит авиацией, управляемыми и неуправляемыми бомбами. Например, на Харьковщине были случаи, когда оккупанты обстреливали этим оружием свои территории. Ведь КАБы – совсем не высокоточные средства.

Ситуация на Бахмутском направлении: смотрите на карте

Также оккупанты используют реактивные системы залпового огня, типа "Град" и другие. Это делают из-за того, что были вынуждены оттянуть артиллерию. Поэтому одним из приоритетов Сил обороны сейчас является контрбатарейная борьба для того, чтобы не позволять оккупантам безнаказанно атаковать наши позиции.

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Цель врага является одной по всей линии фронта, где он сейчас проводит активные боевые действия. Прежде всего говорится о создании давления на различных участках, чтобы прорвать фронт. В большинстве случаев такие попытки являются безрезультатными.

Именно поэтому оккупанты теряют по тысяче человек ежедневно. Они пытаются наступать в разных местах, но взамен несут большие потери в личном составе и в технике.

Враг пробует штурмовать различными способами и использует для этого различные средства. Но это ему не удается, в частности из-за точной работы украинских дронов.

Лучше потерять дрон, чем рисковать человеком

"Сейчас наше подразделение собирает на БПЛА. Именно усилиями пилотов беспилотников находятся скопления врага, его логистика. В основном удается остановить россиян еще на этапе планирования штурмовых действий. Поэтому важно знать о планах оккупантов и быть на шаг впереди, – рассказал начальник разведки артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж".

Дрон-камикадзе – это практически управляемый боеприпас, который имеет значительно более высокие шансы попасть в цель. Несмотря на это, дроны не заменяют другие виды вооружения, но даже для артиллеристов очень нужны. Это существенная экономия боеприпасов, ведь видно куда летит каждый дрон.

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Также военные могут корректировать выстрелы, вовремя выявлять скопления войск, операторы БПЛА мгновенно делятся своими разведанными. Поэтому чем больше беспилотников на фронте, тем больше шансов имеют Силы обороны подавить вражеские войска.

БПЛА действительно является расходным материалом, но значительно целесообразнее рисковать дроном, чем подвергать опасности жизни украинских военных. Поэтому лучше использовать тысячи БПЛА, чем рисковать хотя бы одной жизнью нашего воина,

– подчеркнул офицер.

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